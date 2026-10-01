سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / ترأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم ، اجتماع مجلس القضاء، الذي عُقد في مقر دار القضاء بالشارقة.

وهنأ سموه أعضاء مجلس القضاء وأعضاء السلطة القضائية والكوادر الإدارية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة مسيرة العمل في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يعزز من مكانة المنظومة القضائية ودورها في خدمة المجتمع.

وأشاد سموه بما تحقق خلال الفترة السابقة من إنجازات وتطور في منظومة العمل القضائي في إمارة الشارقة، مثمناً سموه الجهود التي بذلها أعضاء السلطة القضائية، وما أبدوه من حرص ومسؤولية في أداء مهامهم، مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، بما يواكب تطلعات الإمارة ويعزز كفاءة المنظومة القضائية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمعنية بمستجدات العمل القضائي والإداري، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في تحقيق العدالة ويدعم مسيرة التطوير المستمر لمنظومة القضاء في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس دليل حوكمة إدارة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، ليشكل إطاراً مؤسسياً موحداً للتوسع المنضبط والآمن في توظيف هذه التقنيات، بما يواكب التطورات التقنية ويدعم جهود تطوير العمل القضائي والإداري. ويتضمن الدليل منظومة متكاملة لحوكمة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان الرقابة البشرية على استخدام هذه التقنيات.

كما ينظم الدليل دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي وآليات المتابعة والتدقيق، ويحدد ضوابط ومعايير خاصة باستخدامها في المجالات القضائية، بما يكفل صون الحقوق والضمانات القانونية، ويعزز جودة وكفاءة الخدمات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى ترسيخ نهج مسؤول وآمن في توظيف التقنيات الحديثة، بما يدعم موثوقية استخدام الذكاء الاصطناعي ويعزز الاستفادة منه في تطوير المنظومة القضائية.

واعتمد المجلس إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة للبلدية والبيئة، بهدف تطوير منظومة القضاء المتخصص وتعزيز كفاءة التعامل مع القضايا ذات الصلة، بما يسهم في سرعة الإجراءات وجودة العمل القضائي.

ويأتي الاعتماد في إطار جهود مجلس القضاء لتطوير المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وتعزيز جاهزيتها للتحولات المستقبلية، وترسيخ منظومة عدالة تجمع بين الكفاءة والتخصص والتطور التقني.

كما اعتمد المجلس الزي الجديد لأعضاء السلطة القضائية، ما يعكس مكانة السلطة وهويتها المؤسسية، ويجسد ما تحظى به من تقدير ومكانة رفيعة في المجتمع.

ويأتي اعتماد الزي الجديد في إطار الحرص على تعزيز المظهر المؤسسي الموحد، وإبراز الطابع الرسمي والمهني لأعضاء السلطة القضائية، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم.