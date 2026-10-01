رياضيات إماراتيات يستعرضن مسيرة المرأة في الرياضة

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / أطلقت جامعة ميدلسكس دبي، عبر معهد لندن الرياضي في دبي، سلسلة حوارية جديدة بعنوان “المرأة في الرياضة: حضور يصنع التغيير ويتجاوز الحدود”، بمشاركة نخبة من الرياضيات الإماراتيات اللواتي مثلن الدولة في المحافل الأولمبية والدولية.

وتتضمن السلسلة ثلاث جلسات، تناولت إلى جانب التجارب الرياضية، صحة المرأة وممارسة الرياضة في مختلف مراحل الحياة، والمسارات المهنية المتاحة لها داخل الملاعب وخارجها، في ظل النمو المتواصل للقطاع الرياضي في دبي ودولة الإمارات.

وجمعت الجلسة الافتتاحية، التي أقيمت في حرم الجامعة بمدينة دبي للمعرفة، خمس رياضيات إماراتيات، بينهن مريم الفارسي، العداءة الأولمبية وأول إماراتية تشارك في سباق 100 متر بالألعاب الأولمبية، ومها الشحي، سباحة المنتخب الوطني التي شاركت في أولمبياد باريس 2024، وزمزم الحمادي، أول محترفة إماراتية في الفنون القتالية المختلطة، إلى جانب لاعبة الرياضات الشتوية آمنة المهيري.

وسلطت الجلسة الضوء على تطور حضور المرأة الإماراتية في الرياضة، وتجارب المشاركات في المنافسات الدولية، والتحديات المرتبطة بالتدريب والدراسة والدعم والتمويل، إلى جانب الفرص المتاحة أمام الأجيال الجديدة للوصول إلى مستويات احترافية.

وقالت مريم الفارسي إن توسيع حضور الرياضيات وبناء شبكات الدعم يسهمان في تشجيع المزيد من الفتيات على دخول المجال، داعية إياهن إلى الإيمان بقدراتهن وإثبات حضورهن والسعي لتحقيق طموحاتهن الرياضية.

وقالت مها الشحي إن توسع فرص التدريب والمنافسة أمام الإماراتيات خلال السنوات الأخيرة فتح آفاقا أوسع للمنافسة عالميا وتمثيل الدولة في المحافل الكبرى.