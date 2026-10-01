إيفا للفنادق: مشروع "الطي هيلز" بالشارقة يسير وفق المخطط الزمني المحدد

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / كشفت إيفا للفنادق والمنتجعات المطور لمشروع "الطي هيلز" في إمارة الشارقة المملوك لشركة عقارات الكويت الشركة العقارية الرائدة والمدرجة في بورصة الكويت عن اكتمال وإنجاز فلل العرض النموذجية في المشروع في خطوة جديدة تعكس تقدم الأعمال وتحول الرؤية المعمارية والتصميمية للمشروع إلى تجربة سكنية ملموسة يمكن للعملاء والمستثمرين التعرف إليها عن قرب.

وقال خالد إسبيته رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن العمل في المشروع يسير وفق المخطط الزمني المحدد مسبقا حيث قطعت الشركة شوطا كبيرا في إنجاز البنية التحتية للمشروع بجانب البدء بتنفيذ مباني المشروع لافتا إلى أن المشروع الذي سينجز على 3 مراحل سيتم تسليم الجزء الأول منه بنهاية 2028.

وأضاف أن المشروع تم بيعه بالكامل وشهد إقبالا واسعا من جانب المشترين خاصة مع وجود قانون التملك الحر بإمارة الشارقة مشيدا بتعاون مختلف الجهات الحكومية بالإمارة في إنجاز المشروع.

وقال إن اكتمال فلل العرض يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير "الطي هيلز" إذ نتيح من خلالها للعملاء والمستثمرين اختبار مستوى الجودة والتفاصيل التي صُمم المشروع ليقدمها على أرض الواقع رؤيتنا التي تتجاوز تطوير وحدات سكنية فاخرة إلى بناء مجتمع متكامل يمنح العائلات تجربة معيشية استثنائية مستفيداً من الموقع المتميز للمشروع وما توفره إمارة الشارقة من بيئة جاذبة للسكن والاستثمار.

ويمتد مشروع "الطي هيلز" على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة ويضم نحو 1,100 فيلا وتاون هاوس موزعة ضمن مراحل تطويرية متكاملة باستثمار إجمالي أكثر من 3.5 مليار درهم.

ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع السكنية الجديدة في إمارة الشارقة حيث تم تطوير مخططه الرئيسي ليجمع بين المساحات السكنية والمناظر الطبيعية والمرافق المجتمعية والترفيهية ضمن بيئة متكاملة.

ويأتي إنجاز فلل العرض ليمنح الزوار فرصة استكشاف تفاصيل الحياة في "الطي هيلز" والاطلاع على جودة التصميم والتنفيذ التي يتميز بها المشروع إلى جانب المساحات الرحبة والتوزيع المدروس للمساحات الداخلية والخارجية بما يجسد مفهوم المشروع القائم على الجمع بين الفخامة المعاصرة والخصوصية والراحة والارتباط بالطبيعة.