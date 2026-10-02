وصول أربعة رواد إلى المحطة الدولية في رحلة قياسية قصيرة

فلوريدا في 2 أكتوبر/وام/ وصل أربعة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية بعد إتمام رحلة سريعة استغرقت ثماني ساعات، محققة بذلك أسرع رحلة وصول أمريكية إلى المختبر المداري.

وأرسلت شركة "سبيس إكس" رائدة الفضاء وقائدة المهمة جيسيكا واتكينز وطاقمها لصالح وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، بعد تأخير دام ثلاثة أسابيع لإصلاح نظام الوقود المتسرب في كبسولتهم دراجون.

و سيحل الرواد الجدد محل أربعة رواد فضاء يعيشون في المختبر المداري منذ فبراير الماضي.

وتعد هذه الرحلة هي الـ 13 التي تطلق فيها "سبيس إكس" طاقما لصالح وكالة ناسا، بدون احتساب الرحلة التجريبية التي أجريت عام 2020 ،وقد تبنى أفراد الطاقم الأربعة تسمية "كرو13-"، حيث يحمل شعار مهمتهم إشارة وتكريما لرحلة "أبولو 13" ، تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى القمر عام 1970 التي انتهت بعودة رواد الفضاء بسلام.