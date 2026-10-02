أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم

جنيف في 2 أكتوبر/وام/ حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين اليوم من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، حيث تهدد أزمة التمويل الآخذة في التعمق برامج المدارس.

و لم يلتحق نحو 5.8 مليون طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي 13.1 مليون طفل لاجئ مقدرين في جميع أنحاء العالم، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

والتحق اثنان على الأقل من كل ثلاثة أطفال لاجئين بالمدارس الابتدائية، ولكن واحدا فقط من كل ثلاثة تمكن من الحصول على التعليم الثانوي ، ومع ذلك، وصل عدد الذين يواصلون تعليمهم لما بعد المرحلة الثانوية إلى مستوى قياسي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه للمرة الأولى، التحق أكثر من 450 ألف طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني في عام 2025 ، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين، ارتفاعا من 9% في عام 2024 .

-خلا-