الذهب يتراجع متجها لخسارة أسبوعية وتباين المعادن النفيسة

سنغافورة في 2 أكتوبر /وام/ تراجعت أسعار ⁠الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في طريقها لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

و انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 ​بالمئة إلى 4161.58 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلاً تراجعاً بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع ، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4191.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في ​المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 60.71 دولار، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة

إلى ⁠1718.80 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1177.80 دولار.