الذهب يتراجع متجها لخسارة أسبوعية وتباين المعادن النفيسة

سنغافورة في 2 أكتوبر /وام/ تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في طريقها لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
و انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4161.58 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلاً تراجعاً بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع ، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4191.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 60.71 دولار، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة
إلى 1718.80 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1177.80 دولار.