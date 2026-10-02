تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بضغط جني الأرباح

طوكيو في 2 أكتوبر /وام/ تراجعت مؤشرات الأسعم اليابانية اليوم ، وانخفض المؤشر نيكي الياباني عن أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مع جني المستثمرين للأرباح وتوخيهم الحذر حيال التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

وانخفض "نيكي" بنسبة 0.79 بالمئة إلى 68413.03 نقطة، ​لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسية 0.57 بالمئة إلى 4108.53 نقطة.

وارتفع 53 سهما على "نيكي" بينما انخفض 170 وظل ​سهمان دون تغيير، وكان ‌أكبر الخاسرين سهم مجموعة "سوفت بنك" بتراجعه 5.27 ​بالمئة ، أما ⁠أكبر الرابحين على المؤشر فكان سهم "فوروكاوا إلكتريك" بمكاسب 6.25 بالمئة.