"أبوظبي للزراعة" توقع مذكرة تفاهم لدعم المزارعين والمنتجين المحليين

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم مع "طلبات مارت"، الذراع الخاص بالبقالة والتجزئة في شركة طلبات، بهدف دعم المزارعين والمنتجين المحليين وتعزيز تسويق منتجاتهم عبر منصة طلبات مارت، بما يوسّع قنوات البيع الرقمية ويسهل وصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين.

وتأتي المذكرة ضمن مبادرة "talabat grow"، المبادرة الإقليمية التي أطلقتها شركة طلبات لدعم الأعمال المحلية وتزويدها بالمهارات والأدوات والقدرات التجارية اللازمة للنمو والوصول إلى المستهلكين بكفاءة.

وقّع المذكرة عن الهيئة سعادة ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة، فيما وقّعتها عن "طلبات مارت" أليكس دي زيليكورت، مدير عام طلبات مارت في الإمارات.

وأكد سعادة ناصر محمد الجنيبي، أن المذكرة تجسد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الحديثة، بما يحقق أهداف الهيئة في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي.

من جانبها، قالت أليكس دي زيليكورت، إن تعاون "طلبات مارت" مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يمثّل خطوة مهمة لدعم المنتجات المحلية والمزارعين، ويعكس الالتزام عبر مبادرة "طلبات جرو" بتمكين الأعمال المحلية في المنطقة، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي يبدأ من المزرعة المحلية، ولذلك يتم العمل على ربط منتجي العين بقاعدة واسعة من المستهلكين في جميع أنحاء الدولة، وتزويدهم ببيانات الطلب والأدوات التجارية التي تساعدهم على التخطيط لإنتاجهم بثقة وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير برنامج مشترك لربط المزارعين والمنتجين المحليين بالمستهلكين عبر المنصة، وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم وبيعها.

وبموجب المذكرة، تقدّم "طلبات مارت" للمنتجين المشاركين حزمة دعم متكاملة تشمل برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والتسعير وعرض المنتجات، وحملات تسويقية ومجموعات مخصصة تعزز ظهور المنتجات المحلية على المنصة، إلى جانب مؤشرات طلب أسبوعية وشهرية وتحليلات موسمية تساعد المنتجين على التخطيط لمحاصيلهم.

وسيُضمّ المشاركون المستوفون لمعايير الجودة وسلامة الغذاء المعتمدة إلى المنصة، وتزوّد الشركة الهيئة بتقارير دورية عن أعداد المشاركين وحجم الطلبات والمبيعات واتجاهات الطلب وفرص تطوير البرنامج.

ويدعم البرنامج جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتياً، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

كما يسهم في حماية استثمارات المزارعين المحليين وتعزيز قدرتهم على التكيّف مع تقلبات السوق، عبر ربط إنتاجهم مباشرة بالطلب الرقمي في مختلف إمارات الدولة.

وتُعطى الأولوية في المرحلة الأولى لمزارعي ومنتجي منطقة العين للاستفادة من البرنامج، بما يعزز تسويق منتجاتهم ويوسّع فرص وصولها إلى الأسواق والمستهلكين.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تنويع قنوات البيع، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، ودعم نمو مبيعاتها، وتمكين المشاركين من تطوير خططهم التسويقية والإنتاجية استناداً إلى بيانات وتحليلات الطلب، بما يعزز استدامة النشاط الزراعي ويرفع تنافسية المنتجات المحلية ويزيد مساهمة القطاع الزراعي في اقتصاد منطقة العين وإمارة أبوظبي.