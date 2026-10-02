الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد مبادرات جديدة لتعزيز سلامة اللاعبين

كوالالمبور في 2 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الطب الرياضي في القارة، باعتماد بروتوكولات جديدة لتعزيز سلامة الأطفال عند ممارسة ضربات الرأس في كرة القدم.

وأقرت اللجنة، خلال اجتماعها السادس الذي عقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اعتماد مركز سيجونغ للطب الرياضي والأداء مركزاً آسيوياً للتميز الطبي، ليصبح أول منشأة في جمهورية كوريا تنال هذا الاعتماد، بما يعزز قدراتها في دعم تطوير اللاعبين المحترفين وتأهيلهم واستعادتهم للجاهزية في منطقة شرق آسيا.

كما وافقت اللجنة على تشكيل فريق خبراء استشاري معني بالظروف المناخية القاسية، بهدف مراجعة البروتوكولات الحالية الخاصة بالمشاركة الآمنة في المنافسات التي تُقام في درجات الحرارة المرتفعة أو في ظل تلوث الهواء، استجابةً للتحديات المناخية المتزايدة على مستوى العالم.

واعتمدت اللجنة، في سياق دعم تطوير كرة القدم على مستوى القاعدة، إرشادات ضربات الرأس والسلامة في كرة قدم الأطفال، وذلك استناداً إلى المقترح الذي كانت اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي قد أقرته خلال اجتماعها الرابع الشهر الماضي، بعد التأكيد على ضرورة مراجعته واعتماده من قبل الخبراء الطبيين قبل بدء تطبيقه.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الطبية ستخضع لاعتماد اللجنة التنفيذية للاتحاد قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأقرت اللجنة توصية باختيار الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم لاستضافة النسخة التاسعة من المؤتمر الطبي للاتحاد الآسيوي عام 2027.