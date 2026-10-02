الإمارات تستعرض جهود حفظ السلام خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك في 2 أكتوبر/ وام/ عقدت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للشرطة "SPAG"، برئاسة دولة الإمارات، حدثاً جانبياً على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة "UNGA81"، تناول جهود الدولة وإسهاماتها في دعم عمليات حفظ السلام وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وسلط الحدث الضوء على أهمية "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026"، التي استضافتها وزارة الداخلية في أبوظبي خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، وجمعت للمرة الأولى قيادات المكونين الشرطي والعسكري في بعثات حفظ السلام على طاولة واحدة، وركزت على رفع كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية وتعزيز التكامل بين المكونين.

ونالت إشادة دولية بمستوى التنظيم والتنسيق والدعم اللوجستي المتكامل الذي وفرته دولة الإمارات، ودوره في تهيئة بيئة فاعلة للحوار وتبادل الخبرات.

وعكست المشاركة الواسعة فيها مستوى الثقة الدولية بالإمارات شريكاً موثوقاً في دعم جهود حفظ السلام، وبأبوظبي وجهة آمنة ومستقرة تحتضن الشركاء وتجمعهم على توحيد الجهود وتعزيز التعاون.

وتؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية للشرطة التزامها مواصلة الشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، سعياً إلى تعزيز كفاءة عمليات السلام.