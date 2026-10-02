الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو يوقّع اتفاقية استضافة بطولة آسيا للكبار والناشئين 2027 بالفلبين

ناغويا في 2 أكتوبر/ وام/ وقّع الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو والاتحاد الفلبيني، اتفاقية استضافة بطولة آسيا للجوجيتسو للكبار والناشئين، والمقرر إقامتها في الفلبين خلال شهر مايو 2027، وذلك في خطوة تعكس التزام الاتحاد الآسيوي بمواصلة تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها في مختلف أنحاء القارة.

جرى التوقيع في مدينة ناغويا اليابانية، على هامش دورة الألعاب الآسيوية، بحضور فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، وفرديناند أغوستين، رئيس اتحاد الجوجيتسو الفلبيني.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو لتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية، وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، والارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولات القارية، بما يدعم مسيرة تطور اللعبة في مختلف دول آسيا.

ويتوقع أن تستقطب البطولة نخبة من لاعبي الجوجيتسو من مختلف دول القارة في فئتي الكبار والناشئين، لتشكل محطة رئيسية ضمن أجندة الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو لعام 2027، وتسهم في رفع مستويات التنافس الفني وإعداد جيل جديد من الأبطال الآسيويين.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، حرص الاتحاد الآسيوي برئاسة سعادة عبد المنعم الهاشمي، على تنظيم البطولات القارية في مختلف المناطق الآسيوية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية توسيع انتشار اللعبة، وصناعة الأبطال، وصقل مهارات اللاعبين، واكتشاف المواهب الواعدة في جميع مناطق القارة، بما يرسخ مكانة الجوجيتسو ويعزز مسيرة تطورها على المستويين الفني والتنظيمي.

وأضاف أن استضافة الفلبين لبطولة آسيا للكبار والناشئين لعام 2027 تمثل امتداداً لهذه الرؤية، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت واحدة من أهم البطولات القارية في العالم، لما تمثله من منصة لتطوير مستوى اللاعبين والارتقاء باللعبة في آسيا بشكل عام.

وأعرب عن ثقته بأن النسخة المقبلة ستشكل إضافة نوعية لمسيرة البطولة، وستسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الآسيوي في نشر اللعبة، وصناعة الأبطال، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية بما يخدم مستقبل الجوجيتسو في القارة.