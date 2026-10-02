شراكة بين دائرة البلديات والنقل و"سيمنس" لتطوير البنية التحتية الرقمية والتنقل الذكي في أبوظبي

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ وقّعت دائرة البلديات والنقل و"سيمنس" اتفاقية شراكة إستراتيجية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الحضرية الرقمية، والبيانات والتحليلات، وحلول التنقل الذكي، بما يدعم الأولويات التنموية طويلة المدى لإمارة أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، التي اختتمت أمس في أبوظبي.

وقّع الاتفاقية، عادل عبدالله البريكي، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، وروهيت كومار، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس أدفانتا" في الشرق الأوسط والهند، لتضع إطاراً للتعاون في تطوير قدرات البيانات والتحليلات البلدية، والمرافق والبنية التحتية، وحلول التنقل الذكي.

وسيعمل الجانبان، بموجب الاتفاقية، على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة العمليات، ودعم تطوير الخدمات الرئيسية في أبوظبي، إلى جانب تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الابتكار عبر القطاعات البلدية.

وتشمل مجالات التعاون استكشاف حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتجمعات مياه الأمطار ومخاطر الفيضانات، بما يدعم التخطيط الاستباقي ويرفع مستويات الجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية الشديدة، ويسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة في مناطق تصريف مياه الأمطار ذات الأولوية.

ويجمع التعاون بين القدرات المتقدمة في تحليل البيانات والابتكار في البنية التحتية وحلول التنقل الذكي، بما يدعم جهود أبوظبي في تطوير خدمات حضرية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز تنافسية الإمارة والارتقاء بجودة الحياة.