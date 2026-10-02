مجموعة سلال تستعرض مبادراتها المبتكرة خلال الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة سلال، الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن مشاركتها في الدورة الثالثة من "الأسبوع العالمي للغذاء 2026"، الذي تقام فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري ، حيث تسلط الضوء على قدراتها المتكاملة عبر مختلف مجالات قطاع الزراعة والغذاء إلى جانب الحلول المبتكرة ضمن عمليات شركاتها ومنشآتها المتخصصة.

وتهدف "سلال" من خلال هذه المشاركة إلى توسيع التعاون مع شركائها في خطوة تسهم في توظيف إمكاناتها التي تنسجم مع استراتيجية الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعريف بمبادراتها في الإنتاج الزراعي وابتكاراتها الأحدث في التكنولوجيا الزراعية، وسلاسل توريد وتوزيع المنتجات الغذائية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية المشاركة.

وأعرب سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"، عن تطلع المجموعة إلى المشاركة في الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام هذا العام بالتزامن مع التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة، في مشهد يسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك، وإبراز دور شراكات المجموعة في دعم سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع دورها في دعم وتعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحويل فرص التعاون والابتكار إلى حلول عملية تدعم الإنتاج المحلي، وتسهم في ترسيخ استقرار الأسواق.

وتُشارك مجموعة سلال من خلال جناحها في المعرض المصاحب لفعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء 2026"، إلى جانب شركاتها التابعة، بهدف تسليط الضوء على آخر ابتكاراتها وعملياتها في مجالات توزيع الأغذية واستيراد وتوزيع المنتجات الطازجة والمدخلات الزراعية والبحث والتطوير والابتكار في قطاع الزراعة والغذاء.

كما تشهد المشاركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات حكومية، بهدف توسيع الشراكات ودعم تطوير حلول ومبادرات جديدة في القطاع.

ويُقام الأسبوع العالمي للغذاء 2026 تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل غذائي مرن"، ويجمع تحت مظلته نخبة من الجهات الحكومية وقادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة واستكشاف الحلول والتقنيات التي تُسهم في بناء نُظم غذائية أكثر مرونة واستدامة.