"منصة للتوزيع" تفتح منافذ نشر جديدة للكتاب الإماراتي والعربي بمعرض "إندونيسيا للكتاب"

الشارقة في 2 أكتوبر/ وام/ تفتح شركة "منصة للتوزيع" نافذة جديدة أمام الكتاب الإماراتي للوصول إلى القرّاء في الأسواق الآسيوية، عبر مشاركتها في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة 89 دار نشر إماراتية.

وتعرض الشركة نحو 554 عنواناً بإجمالي 1,584 كتاباً في مشاركة تجمع تنوّع الإنتاج الثقافي الإماراتي وتضعه أمام جمهور جديد من القرّاء والمهنيين.

وتجمع الشركة تحت مظلة واحدة، باقة واسعة من الإصدارات الإماراتية في الأدب والفكر والحقول المعرفية والثقافية، ما يتيح لزوار المعرض والناشرين والمهنيين اكتشاف ملامح صناعة النشر في الإمارات والتعرف إلى تنوع موضوعاتها وأصواتها وتجاربها عن قرب.

وانطلاقاً من نهج استراتيجي يهدف إلى دعم وتمكين الناشرين الإماراتيين والعرب من تحقيق رواجٍ أكبر في سوق النشر العالمية، تسعى "منصة للتوزيع" من خلال هذا الحضور إلى توسيع آفاق التواصل المباشر مع مختلف أطراف صناعة الكتاب، وبحث فرص التعاون التي يمكن أن تتطور إلى شراكات مستدامة في مجالات التوزيع وحقوق النشر والتبادل الثقافي وتفضي إلى تعزيز قدرة المواهب المحلية على الوصول إلى جمهور أوسع خارج الدولة.

وقال سعادة راشد الكوس المدير العام لشركة "منصة للتوزيع"، إن حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق الدولية يُعَدُّ امتداداً للحراك الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات وفرصة لتحويل هذا الإنتاج إلى جسور تواصل تمتد إلى قرّاء وثقافات جديدة.

وأضاف أن مشاركة "منصة للتوزيع" في إندونيسيا بإصدارات 89 دار نشر إماراتية تعكس التزام الشركة بفتح مسارات أوسع أمام الناشرين للوصول إلى الأسواق العالمية ليس فقط عبر عرض إصداراتهم بل أيضاً من خلال بناء شراكات مهنية واستكشاف فرص التوزيع وتبادل حقوق النشر وفهم احتياجات كل سوق بصورة أعمق، معرباً عن التطلع إلى أن تتحول هذه اللقاءات إلى علاقات مستدامة ترفد حضور الكتاب الإماراتي خارج الدولة وتدعم قدرته على الوصول إلى جمهور عالمي متنوع.

وتواصل "منصة للتوزيع"، في إطار جهودها لتوسيع حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق الدولية وربط دور النشر المحلية بشبكة أوسع من القرّاء والناشرين والموزعين وشركاء صناعة الكتاب، من إندونيسيا مهمتها في دعم الناشرين المحليين والتعريف بإنتاجهم خارج الدولة وتوسيع آفاق تداول الكتاب الإماراتي دولياً.