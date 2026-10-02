"جي إس 1 الإمارات" و"تجمع الإمارات للغذاء" يكشفان عن "الكتالوج الوطني للأغذية"

دبي في 2 أكتوبر/ وام/ كشفت "جي إس 1 الإمارات" بالشراكة مع "تجمّع الإمارات للغذاء" عن "الكتالوج الوطني للأغذية"(NFC)، وهو منصة وطنية موثوقة تجمع بيانات المنتجات الغذائية في بيئة رقمية موحدة، بهدف تسهيل حركة التجارة والتواصل بين مختلف الأطراف العاملة في قطاع الأغذية الإماراتي، عبر توفير معلوماتٍ دقيقةٍ تمكّن الجهات المعنية من تتبع المنتجات وتبادل بياناتها.

جاء الإعلان خلال فعاليات الدورة الثامنة من "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026"، الذي نظمه "تجمّع الإمارات للغذاء" بدبي مؤخراً.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة كون المنصة أول مبادرة تنظيمية رئيسية تحت مظلة "تجمّع الإمارات للغذاء" تضع إطارًا وطنيًا موحدًا للتعامل مع بيانات المنتجات، بما يرفع كفاءة السوق ويدعم النشاط التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، فضلاً عن أنها بداية لجهد وطني أوسعَ يجسّد طموح دولة الإمارات لبناء قطاع غذائي أكثر تنافسية، يوفّر بيئة أفضل لنموّ الشركات وممارسة الأعمال، بما يسهم في مزيدمن التقدم والازدهار الاقتصادي.

وتعتمد المنصة على معايير وخدمات "جي إس 1" للبيانات الموثوقة، لتجمع معلومات المنتجات في مصدر واحد ومعتمد يشكل مرجعًا للجهات الحكومية وتجار التجزئة والشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها ، حيث تقوم فكرتها على مبدأ "التسجيل مرة واحدة والقبول في كل مكان"، بحيث يحصل كل منتج على هوية واحدة تميزه عن غيره من المنتجات وتستخدم لدى مختلف الأطراف، بدلًا من إعادة تسجيله والاحتفاظ بسجلاتٍ مختلفةٍ لدى كل جهة، الأمر الذي يحد من ازدواجية التسجيل وتكرار الإجراءات، ويسهّل تبادل البيانات وفق إطارٍ مشترك.

كما تأتي المنصة ضمن "برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية" في دولة الإمارات، لتوفير آلية أكثر كفاءة لتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسجيل المنتجات واستيفاء المتطلبات التنظيمية في قطاع الأغذية، بما يجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.

وتنعكس هذه المزايا بصورة مباشرة على الشركات، إذ توفّر لها مسارًا أكثر وضوحًا لاعتماد منتجاتها في السوق، وتساعدها على استيفاء المتطلبات الجمركية، وإثبات الجهة المالكة لكل منتج، ومتابعة مساره عبر مختلف المراحل، كما توفّر المنصة معلوماتٍ أوضح عن الواردات الموازية، إلى جانب إحكام الرقابة على الادعاءات غير الدقيقة أو المضللة المتعلقة بالمنتجات.

أما تجار التجزئة والشركاء التجاريون، فتوفر لهم المنصة مصدرًا رقميًا مشتركًا يمكنهم الرجوع إليه للحصول على معلوماتٍ موثوقةٍ عن المنتجات ، فيما ستمكن المنصة الجهات الحكومية من الوصول بصورةٍ أكثر كفاءة إلى البيانات الخاصة بكل منتج، وتسهّل تبادلها والاستفادة منها عبر مختلف الخدمات والأنظمة الحكومية والتجارية.

وأكد رامي حبّال، الرئيس التنفيذي لـ"جي إس 1 الإمارات"، أن منصة " الكتالوج الوطني للأغذية" توفر قاعدة وطنية موثوقة لبيانات المنتجات، تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية من الاعتماد على مصدرٍ واحدٍ ومشتركٍ للمعلومات.

من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة "تجمّع الإمارات للغذاء"، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن " الكتالوج الوطني للأغذية" يمثل أولى مبادرات "تجمّع الإمارات للغذاء"، وهو خطوة عمليةً في جهودنا لإزالة العقبات التي تواجه مختلف أطراف القطاع، حتى يتمكن من العمل بوتيرة أسرع وتحقيق مزيدٍ من النمو، خاصة أن الأمن الغذائي يعتمد اليوم على توافر بيانات دقيقة وموثوقة عن المنتجات، وقدرة مختلف الأطراف على الاستفادة منها لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل بمرونة وسرعة مع احتياجات القطاع.