"الاستدامة 365" تنطلق 5 أكتوبر فى دبي

دبي في 2 أكتوبر / وام/ أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيم فعاليات مبادرة "الاستدامة 365" خلال الفترة من 5 لغاية 31 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومرونة الأمن الغذائي، وترسيخ نهج عملي يجمع بين رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المسؤولية البيئية في إدارة الموارد.

ويتضمن برنامج المبادرة، الذي ينظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، سلسلة من الفعاليات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، التي تجمع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والجهات المعنية لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول العملية.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير ممارسات مؤسسية مسؤولة، وتحويل مفاهيم الاستدامة إلى خطوات قابلة للتطبيق تدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن دبي تساهم بدور محوري في ربط الأسواق العالمية، بما يعزز قدرتها على دعم منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة، وتكتسب ممارسات الإدارة الرشيدة للموارد والحد من الفاقد والهدر وتعزيز كفاءة العمليات أهمية متزايدة في الاستجابة للمتغيرات وتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية وبيئية مستدامة، وتوفر فعاليات مبادرة "الاستدامة 365" منصات عملية تجمع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والخبراء ومزودي الحلول، لتبادل المعرفة واستعراض التجارب القابلة للتطبيق التي تمكّن الشركات من دمج الاستدامة ضمن عملياتها، والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إسهامها في دعم الأمن الغذائي.

وتستهل المبادرة فعالياتها بمنتدى متخصص حول بناء مستقبل غذائي أكثر مرونة، ويتضمن الحدث الذي سيعقد في مقر غرف دبي بتاريخ 5 أكتوبر جلسات تسلّط الضوء على حلول عملية لكفاءة استخدام الموارد، وتعزيز المنظومات الغذائية المحلية، بالإضافة إلى استعراض دور الشركات المتخصصة بقطاعات تجارة الأغذية والتوزيع والخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة، فضلاً عن تفاعل مباشر مع الحضور لرصد أبرز المتطلبات الملحة لدعم مرونة الأمن الغذائي.

وتتواصل الفعاليات في 6 أكتوبر بتنظيم ورشة عمل تفاعلية حول أمن الغذاء والمرونة والاقتصاد الدائري. وتتيح الورشة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركة "إحفاظ"، محاكاة التحديات الواقعية التي تواجه مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية، واستكشاف حلول عملية للحد من الفاقد والهدر، وتحسين إدارة الموارد، وتطوير إجراءات قابلة للتطبيق ضمن مؤسساتهم لدعم استمرارية الأعمال.

كما تتواصل المبادرة في 7 أكتوبر من خلال ورش عمل وأنشطة متخصصة تستضيفها الغرفة، فيما ستُقدِّم "أكاديمية مسؤولية الأعمال" التي طورها مركز أخلاقيات الأعمال سلسلة من الجلسات التدريبية بإشراف الخبراء، وتركّز على الاستدامة والممارسات القائمة على الأهداف والقيم.