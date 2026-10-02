الجامعة القاسمية تنظم «بركة البيت»

الشارقة في 2 أكتوبر/ وام / نظّمت الجامعة القاسمية، مبادرة «بركة البيت»، احتفاءً باليوم العالمي للمسنين، بالتعاون بين عمادة شؤون الطلبة ومركز الرعاية المنزلية التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وبمشاركة عدد من كبار المواطنين.

تأتي المبادرة التي حضرها سعادة الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة القاسمية- في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم البر والوفاء والتقدير لكبار المواطنين .

وأكد الخلف أن مبادرة «بركة البيت» تجسد اهتمام الجامعة بتعزيز صلة الطلبة بكبار المواطنين، تقديرًا لما يحملونه من تجارب وقيم أصيلة أسهمت في بناء المجتمع.

وتضمن البرنامج مسابقات ثقافية ورياضية وترفيهية جمعت كبار المواطنين وطلبة الجامعة.