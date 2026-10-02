جامعة الشارقة تحافظ على مرتبتها في تصنيف "يو آي جرين متريك 2026"

الشارقة في 2 أكتوبر/ وام / حافظت جامعة الشارقة على المرتبة الـ38 عالميًا في تصنيف «يو آي جرين متريك» (UI GreenMetric) لعام 2026، المعني بقياس مدى التزام الجامعات بمعايير الاستدامة والتنمية المستدامة والبيئة، وذلك من بين 2016 جامعة تمثل 110 دول، في نسخة شهدت توسعًا ملحوظًا في قاعدة الجامعات والدول المشاركة.

وجددت الجامعة صدارتها على مستوى دولة الإمارات للعام العاشر على التوالي، كما تصدرت جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعات العربية، وحلت في المرتبة السابعة عالميًا ضمن فئة الجامعات التي يقل عمرها عن 50 عامًا،

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية للتصنيف، جاءت الجامعة في المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر إدارة المياه، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر التعليم والبحث العلمي، والثالثة عشرة في مؤشر المنشآت والبنية التحتية، فيما حلت في المرتبة الـ28 عالميًا في مؤشر إدارة النفايات.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن المحافظة على موقع متقدم في تصنيف عالمي تشارك فيه أكثر من ألفي جامعة من 110 دول، تعكس ترسخ الاستدامة نهجًا مؤسسيًا وممارسة يومية في الجامعة، تشمل إدارة الموارد والمناهج والبرامج البحثية.

وأوضح أن الاستدامة أصبحت جزءًا من الحياة اليومية داخل الحرم الجامعي، من خلال ممارسات تشمل إدارة المياه والنفايات، وتصميم المرافق وتشغيلها، إلى جانب دمج مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية والبحثية والأنشطة الجامعية المختلفة.