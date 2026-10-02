نهيان بن زايد يفتتح حضانة وروضة ريدوود في جزيرة الجبيل

أبوظبي في 2 أكتوبر /وام/ افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير - حضانة وروضة "ريدوود" في جزيرة الجبيل، وذلك خلال حفل قص الشريط الذي أقيم يوم أمس.

وخلال الافتتاح، قام سمو الشيخ نهيان بجولة اطلع فيها على المرسم التعليمي، والصالة الرياضية الداخلية، والمكتبة، والفصول الدراسية، وبيئة التعلم الخارجية.

كما التقى سموه بالكادر التعليمي والطبي والإداري لـ"ريدوود"، واطلع على البرامج التعليمية والخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية التي تقدم لمنتسبي الحضانة والروضة.

ويمثل افتتاح هذا المركز معياراً جديداً في مجال تعليم الطفولة المبكرة في مدينة أبوظبي، حيث يقدم منهجاً ناشئاً قائماً على الأدلة العلمية، طوّره نخبة من رواد وخبراء تعليم الطفولة المبكرة.

وتجمع مجموعة "كيدز فيرست" بين أفضل الممارسات المستمدة من عدة مناهج وأساليب تعليمية، بما في ذلك النظام التعليمي "منتسوري"، والمرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة "EYFS"، ونظام "ريجيو إميليا" لإدارة الحضانة، ويعد من أفضل المناهج العالمية، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، ضمن بيئة مصممة خصيصاً تجمع بين دفء الحضانة والأسس التعليمية للمدرسة، وتستقبل الأطفال من عمر 45 يوماً وحتى ست سنوات.

وقال كميل نجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "كيدز فيرست"، إن افتتاح حضانة وروضة "ريدوود للتميّز" يمثل خطوة تعكس رؤية المجموعة في توفير بيئة تعليمية متكاملة للأطفال خلال سنواتهم الأولى، تتيح لهم اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في عالم سريع التغير.

وأضاف أن اختيار جزيرة الجبيل مقراً للحضانة والروضة جاء لما تتميز به من ارتباط بالطبيعة وروح مجتمعية، بما يوفر بيئة مناسبة لدعم نمو الأطفال وتعزيز تفاعلهم مع محيطهم، مشيراً إلى أن ارتباط العائلات بالمجتمع المحلي يعزز أهمية إتاحة تعليم الطفولة المبكرة ضمن هذه البيئة منذ مراحلها الأولى.