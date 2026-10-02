ايدج تستكمل تطوير ذخيرة الطائرات الخارقة للتحصينات MK 82 Penetrator

أبوظبي في 2 أكتوبر /وام/ أعلنت ايدج عن استكمال تطوير ذخيرة الطائرات MK 82 Penetrator المخصصة لاختراق الأهداف المحصنة، والتي صُممت وصُنعت في دولة الإمارات من قبل لهب، الشركة التابعة لايدج والمتخصصة في تصنيع الذخائر من العيارات المتوسطة إلى الكبيرة.

واختُتم برنامج التطوير بحملة اختبارات مكثفة شملت اختبارات الأداء والتأهيل، حيث جرى تقييم قدرة الذخيرة أمام مجموعة متنوعة من الأهداف المحصنة، إلى جانب إخضاعها لسلسلة متكاملة من اختبارات التأهيل البيئي.

وخلال التجارب، نجحت MK 82 Penetrator في اختراق خرسانة مسلحة يزيد سمكها على متر واحد، مع الحفاظ على مسارها داخل الهدف من دون الانحراف عند الاصطدام، وعدم ظهور ما يُعرف بتأثير "J".

وقال محمد أربابي، الرئيس التنفيذي لشركة لهب: "طورنا منتجاً جديداً مخصصاً لاحتياجات عملياتية محددة، بما يوسع قدرات المستخدم النهائي مع الحفاظ على سهولة الاستخدام والاستفادة من الأنظمة المألوفة لديه. وصُممت الذخيرة للتعامل مع الأهداف الخرسانية المسلحة والتحصينات والملاجئ، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر وقدرة محسنة من دون إضافة تعقيدات غير ضرورية. والأهم بالنسبة لنا هو مواصلة فهم الاحتياجات المتغيرة للمستخدم النهائي وتوفير القدرات المناسبة لمواكبتها. وهذا المنتج يعكس التزامنا الأوسع بدعم قدراتنا الوطنية وتعزيزها."

ويمتد هذا النهج إلى توافق الذخيرة مع مجموعة واسعة من الطائرات، إذ يمكن استخدامها على المقاتلات ذات التهيئة المتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر أجيال ومهام مختلفة، بما يشمل المقاتلات متعددة المهام من الجيل الرابع والجيل 4.5، وطائرات الهجوم ذات الأجنحة متغيرة الهندسة، وطائرات التدريب النفاثة المتقدمة ومنصات الهجوم الخفيف، والمقاتلات من الجيل الخامس، فضلاً عن أي طائرة معتمدة لاستخدام ذخيرة الطائرات متعددة الأغراض MK 82.

كما تتمتع MK 82 Penetrator بالتوافق مع أطقم التوجيه الدقيق المصممة لذخيرة MK 82 متعددة الأغراض، بما في ذلك عائلتا الطارق وثاندر اللتان طورتهما ايدج. ويتيح ذلك للمستخدم النهائي إضافة قدرة لاختراق الأهداف المحصنة إلى منظومات الأسلحة الموجهة الموجودة بالفعل في الخدمة، من دون الحاجة إلى اعتماد منظومة توجيه منفصلة.

وتمثل MK 82 Penetrator، المصممة للتعامل مع الأهداف المحصنة، أول إصدار ضمن عائلة جديدة من الذخائر الخارقة، فيما وصل تطوير الإصدار التالي، MK 83 Penetrator، إلى مرحلة متقدمة. وتندرج الذخيرتان ضمن برنامج أوسع تنفذه لهب لتطوير الذخائر وتأهيلها وتصنيعها داخل دولة الإمارات، بما يعزز القدرات السيادية للدولة ويوفر لشركائها حلولاً محلية متقدمة في هذا المجال.