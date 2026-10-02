قطارات الاتحاد تطلق رحلات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع بين أبوظبي ودبي

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ أطلقت قطارات الاتحاد ست رحلات إضافية بين أبوظبي ودبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك استجابةً للإقبال المبكر الاستثنائي، ما يعكس حماس العملاء للتنقل بالقطارات.

وتم توفير أكثر من 1000 مقعد إضافي موزع على ثلاث رحلات جديدة يوم السبت 3 أكتوبر، بالإضافة إلى 1000 مقعد آخر عبر ثلاث رحلات جديدة يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري.

وستنطلق الرحلات الإضافية في المواعيد التالية خلال كلا اليومين المقبلين وهي 12:14 من أبوظبي إلى دبي ، و13:43 من دبي إلى أبوظبي ، و16:43 من أبوظبي إلى دبي ، فيما طرحت تذاكر الرحلات الإضافية للبيع في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.