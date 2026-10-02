أسعار الطاقة تضغط على معدلات التضخم في النمسا

فيينا في 2 أكنوبر /وام/ واصل معدل التضخم في النمسا ارتفاعه في شهر سبتمبر الماضي، مسجلاً 3.6%، بزيادة قدرها 0.4 %، مقارنة بمعدل التضخم في شهر أغسطس. وعزت هيئة الإحصاء النمساوية ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيت التدفئة.

أظهرت أحدث بيانات رسمية، استمرار الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، التي زادت بنسبة 14.5% خلال شهر سبتمبر، مقارنة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 9.9% في أغسطس الماضي، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضحت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء، أن قطاع الخدمات لا يزال يسهم بشكل كبير في دفع معدل التضخم إلى الارتفاع، لافتة إلى أن أسعار الخدمات زادت بنسبة 4.2%، كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.7%، بينما زادت أسعار المواد الغذائية والتبغ والمشروبات بنسبة 1.0% في شهر سبتمبر.

انتهى الانخفاض الطفيف في معدل التضخم، الذي شهدته النمسا في شهر يوليو الماضي عند مستوى 2.8%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً إلى 3.2% في أغسطس، ويواصل الارتفاع في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 3.6%.