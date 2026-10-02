نورمحمدوف وفابر ينضمان إلى قائمة نزالات "آر إيه إف أبوظبي"

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة "آر إيه إف أبوظبي" للمصارعة، عن مواجهة مرتقبة تجمع عمر نورمحمدوف، أحد أبرز نجوم وزن البانتام في الفنون القتالية المختلطة، بنجم النزالات الدولية، يورايا فابر، يوم السبت 14 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، من تنظيم اتحاد ريل أمريكان فري ستايل "آر إيه إف".

وتتصدر نزالات البطولة مواجهة تجمع النجم الإماراتي حمزة شيماييف بالمصارع الأمريكي كولبي كوفينغتون على لقب "كروزر ويت كروس أوفر".

ويمتلك نورمحمدوف سجلاً يتضمن سبعة انتصارات بالإخضاع في مواجهات الفنون القتالية المختلطة، وينحدر من داغستان وينتمي إلى عائلة نورمحمدوف المعروفة في عالم رياضات النزال، فيما يعود فابر لخوض نزاله الثالث في "آر إيه إف"، ويُعرف فابر بلقب "ذا كاليفورنيا كيد"، وهو بطل سابق في الفنون القتالية المختلطة ومؤسس فريق "تيم ألفا ميل".

وينضم إلى قائمة النزالات أيضاً بطل "آر إيه إف" الحالي لوزن خفيف الثقيل كايل سنايدر، الذي يواجه شامل إردوغان، ويعد سنايدر أصغر أمريكي يحرز لقباً عالمياً للكبار في المصارعة، كما تغلب خلال الأشهر الستة الماضية على أربعة مصارعين سبق لهم الفوز بميداليات أولمبية، في طريقه إلى إحراز لقب "آر إيه إف" لوزن خفيف الثقيل والدفاع عنه.

أما إردوغان، فهو رياضي تركي من مواليد داغستان يتمتع بخلفية في المصارعة الحرة وسجل احترافي خالٍ من الهزائم في الفنون القتالية المختلطة، وسيخوض أول نزال له ضمن منافسات "آر إيه إف" في أبوظبي.