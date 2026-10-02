منتخب الإمارات يواجه نظيره العُماني غداً لحسم بطاقة التأهل لنهائي «خليجي 27»

جدة في 2 أكتوبر/وام/ يلتقي منتخب الإمارات الأول لكرة القدم غداً السبت نظيره العُماني في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في مواجهة تجمع متصدر المجموعة الثانية بوصيف المجموعة الأولى، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويدخل منتخب الإمارات المباراة دون خسارة في دور المجموعات، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر فوزه على اليمن 4-0 والبحرين 3-0، وتعادله مع قطر 1-1، وسجل 8 أهداف مقابل هدف واحد ، ليكون صاحب أقوى هجوم في البطولة بعد ختام الدور الأول. فيما تصدر المنتخب قائمة صناعة الأهداف بـ6 تمريرات حاسمة.

في المقابل، تأهل منتخب عُمان إلى نصف النهائي بعد مشوار شهد تعادلاً مع العراق 1-1، وخسارة أمام السعودية 0-3، ثم الفوز على الكويت 3-1 في الجولة الأخيرة، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتساوى مع العراق في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف والمواجهة المباشرة والبطاقات الصفراء، قبل أن تحسم القرعة بطاقة التأهل لمصلحته وفق لائحة البطولة.

وسجل منتخب عُمان 4 أهداف واستقبل 5 خلال دور المجموعات فيما قدم المنتخب 4 تمريرات حاسمة.

وأكد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، صعوبة مواجهة عُمان، مشيراً إلى أن فريقه درس منافسه بشكل جيد، خصوصاً مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي للمباراة إن منتخب عُمان يضم لاعبين أصحاب خبرة، خصوصاً في خط الوسط، إلى جانب عناصر قادرة على صناعة الفارق، مؤكداً أن مباريات المنتخبين عادة ما تكون قوية، وأن مواجهة نصف النهائي ستشهد منافسة كبيرة نظراً لأهميتها في تحديد المتأهل إلى النهائي.

وأضاف أن منتخب الإمارات قدم مستويات جيدة خلال مبارياته الثلاث في الدور الأول، وأظهر شخصية قوية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على مواجهة عُمان، دون التفكير في المباراة النهائية أو اللقب قبل تجاوز نصف النهائي.

وأوضح أنه رغم افتقاد المنتخب لجهود يوري سيزار في المباراة، إلا أن الفريق لن يبحث عن أعذار مرتبطة بفترة الاستشفاء أو ضيق الوقت بين المباريات، وقال جميع اللاعبين جاهزون، وإن البدلاء يمثلون خيارات متاحة أمام الجهاز الفني خلال المباراة.

وأشار داليتش إلى أن خوض المباريات بفاصل زمني قصير يمثل تحدياً بدنياً، لكنه أكد أن الجهاز الفني يعمل على التعامل مع هذا الأمر، وأن المنتخب يدخل المباراة بدافع قوي للمنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير.

من جانبه، أكد طارق السكتيوي، مدرب منتخب عُمان، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أن التحضيرات ركزت على الجانب البدني والاستشفاء ورفع مستوى الجاهزية، بما في ذلك التدريبات في المياه، قبل خوض الحصة التدريبية الأخيرة استعداداً للمباراة.

وقال السكتيوي إن فريقه يدرك أهمية المباراة، وإن الهدف هو تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، مؤكداً أن اللاعبين مطالبون بالتركيز وتحمل المسؤولية واستغلال الفرص المتاحة أمامهم.

وأوضح أن منتخب الإمارات يمثل منافساً قوياً يمتلك خبرة كبيرة في البطولات الخليجية والآسيوية، ويضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق، لكنه شدد على أن مباريات كرة القدم تحسم داخل الملعب، وأن مواجهة نصف النهائي لا تحتمل إهدار الفرص، في ظل سعي كل منتخب إلى استغلال إمكاناته لتحقيق الفوز.