قمة أبوظبي 2026 تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحية

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ تستقطب قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026 "، التي تعقد يومي 6 و7 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، نخبة من المبتكرين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، من الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السريرية المصممة للغة العربية أولاً، إلى الصحة الرقمية المرتبطة برقمنة الخدمات في قطاع الصحة والرعاية الطبية.

وتنظم "شركة inD " القمة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي "الشريك المضيف"، وشركة سلوشنز بلس، إحدى شركات مبادلة، "الشريك العالمي"، وتضم منظومة المشاركين مؤسسات رائدة في أبوظبي، من بينها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وبنك أبوظبي الأول، وHub71، إلى جانب قادة تكنولوجيا عالميين مثل AWS وAlibaba Cloud وMistral AI وASUS وغيرهم.

كما يبحث برنامج المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي المستقل في البحث العلمي، عبر جلسة حوارية تركز على انتقال دور الذكاء الاصطناعي من مجرد مساعدة الباحثين في تحليل البيانات إلى المشاركة الفعلية والمستقلة في إجراء البحوث والتجارب العلمية.

ويجمع الحدث أكثر من 400 شركة ومؤسسة من 60 دولة، وتستعرض شركة نبض للتكنولوجيا، ومقرها أبوظبي، نظام ذكاء سير العمل السريري المصمم للغة العربية أولاً، والذي يتيح إجراء الاستشارات باللهجة الخليجية وتحويلها إلى وثائق سريرية منظمة باللغة الإنجليزية، كما تشارك في برنامج للتحقق من فعاليته بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي.

كما تقدم Crane AI Labs مساعد الذكاء الاصطناعي في مجال الطفولة المبكرة، والذي تم تطويره بالاعتماد على نموذج K2 Horizon التابع لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مع تكييفه للغات الأفريقية والعمل مباشرة على الأجهزة في البيئات محدودة الاتصال، وتُستخدم تقنية الشركة لدعم القرارات السريرية في أكثر من 15 منشأة صحية عامة في شرق أفريقيا، ويستفيد منها أكثر من 250 من العاملين الصحيين.

وتسلط Snowflake الضوء على دور البيانات في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية على نطاق واسع، كما تستعرض شركة ثابر، التي نشأت في دولة الإمارات، توظيف الذكاء الاصطناعي لدمج بيانات التعافي والتدريب والتغذية والأجهزة القابلة للارتداء والنشاط البدني، لتقديم إرشادات تساعد على تقييم الجاهزية وتحسين الأداء.

وتضم القمة والمعرض أكثر من 150 شركة ناشئة و200 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة 100 مليار دولار أمريكي .