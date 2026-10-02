منتخب الإمارات للدراجات يشارك في البطولة العربية بسوريا

دمشق في 2 أكتوبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، في منافسات البطولة العربية للدراجات، والتي انطلقت اليوم، في سوريا، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.

وينافس منتخب الإمارات في البطولة عبر 6 فئات وهي، الرجال، والسيدات، وتحت 23 عاما، والشباب، والشابات، والناشئين.

ويترأس البعثة محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، فيما يضم الجهاز الفني المدربين علي الحساني، وبدر علي ثاني، وروبا حيالني، إلى جانب الفنيين ساجيت وجون.

ويضم منتخب الرجال، عبدالله جاسم، وهلال جابر، وعبدالله الحمادي، وسعيد حبش، وراشد البلوشي، وراشد سويدان، فيما يشارك في فئة تحت 23 سنة، كل من يوسف أميري، محمد العليلي، وحارب المرزوقي.

وفي منافسات السيدات، تضم القائمة، صفية الصايغ، وزهرة حسين، وموزة المنصوري، إلى جانب مروة سلمان في فئة تحت 23 سنة، وملاك شيران ضمن فئة الشابات.

ويمثل المنتخب في فئة الشباب، سيف الغاوي، ومنصور المنصوري، وسلامة الشمري، وأحمد محمد، وأحمد المقبول، وسعيد عمد، بينما تضم قائمة الناشئين، فلاح النعيمي، وعلي البلوشي، وعلي المناعي، وراشد البلوشي، ومحمد العامري، وسعود عبدالقادر.