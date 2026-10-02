الهند ضيف شرف الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ أعلن الأسبوع العالمي للغذاء 2026، عن مجموعة من الإضافات والتجارب الجديدة التي تعزز مكانته منصةً عالمية تجمع قادة قطاعي الغذاء والزراعة والمستثمرين والباحثين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الدورة المقبلة، التي تقام، من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، إطلاق تجربة "تسوّق في المعرض" للمرة الأولى، إلى جانب استضافة جمهورية الهند كضيف شرف، وعودة عدد من المنصات والبرامج التفاعلية التي حققت حضوراً لافتاً في الدورات السابقة.

ويقام "الأسبوع العالمي للغذاء" بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتحل جمهورية الهند ضيف شرف الأسبوع العالمي للغذاء 2026، تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والهند، والدور المتنامي الذي تضطلع به الهند في دعم منظومة الغذاء العالمية والابتكار الزراعي.

وتوفر هذه الاستضافة منصة لتعزيز الحوار والتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات من البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية.

وتتمحور المشاركة الهندية حول جناح متكامل يشكل نقطة التقاء تجمع الشركات والعلامات التجارية والمصدرين من الهند مع الجهات الحكومية والمشترين والمستثمرين وقادة الأمن الغذائي، بما يتيح تعزيز التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين منظومتي الغذاء والزراعة في البلدين.

وتشمل المشاركة قطاعات متعددة، من أبرزها الغذاء والزراعة، والتصدير والنفاذ إلى الأسواق، وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، والتعبئة والتغليف والتكنولوجيا، إلى جانب التمويل والاستثمار.

كما توفر منصة لعقد لقاءات بين المشترين والبائعين، وعرض العلامات التجارية، وبحث فرص الاستثمار وتطوير الشراكات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال.

ولا تقتصر مشاركة الهند على الجانب التجاري، بل تقدم تجربة متكاملة تسلط الضوء على ثقافتها ومأكولاتها وإبداعاتها ومجتمعها في دولة الإمارات، مع التركيز على بناء شراكات وفرص استثمار ونفاذ إلى الأسواق تستمر آثارها لما بعد الأسبوع العالمي للغذاء، بما يدعم مستقبلاً أكثر تعاوناً وابتكاراً في العلاقات الإماراتية الهندية.

وتشهد نسخة 2026 إطلاق تجربة "تسوّق في المعرض" للمرة الأولى، وهي منصة مخصصة للبيع المباشر من المنتجين إلى المستهلكين.

وتتوزع مجموعة من التجارب التفاعلية في مختلف أرجاء الحدث، من بينها "منصة تحضير المشروبات"،

كما يعود "عرض الذواقة العالمي" بتجربة طهي حية يستعرض خلالها عدد من الطهاة وصفات وأساليب متخصصة ونكهات عالمية.

ويقدم "منصة تذوق العسل" تجربة تفاعلية للتعرف إلى أصناف متنوعة من العسل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وتذوقها، والاطلاع على مصادرها وخصائصها وطرق إنتاجها.

ويتيح "سوق المزارعين" للزوار التواصل مباشرة مع المزارعين والمنتجين المحليين وشراء المنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات المحلية، بما يدعم مجتمع المزارعين في الدولة.

وعلى مستوى الأعمال، يوفر "ملتقى المشترين المستضافين" مساحة متخصصة للتواصل بين المشترين والعارضين والموردين وقادة القطاع، من خلال اجتماعات مستهدفة تسهم في تطوير الشراكات واستكشاف الفرص التجارية، وتستضيف "منصة الإعلانات" إطلاق المنتجات والمبادرات، وتوقيع الشراكات، والإعلانات والتحديثات الرئيسية للجهات المشاركة طوال أيام الأسبوع.

وتقام القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 6 و7 أكتوبر، حيث تركز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل إعادة تشكيل منظومة الأمن الغذائي العالمي وتعزيز التعاون الدولي، وتكامل التجمعات الغذائية وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا الذكية والابتكار، إضافة إلى توسيع مشاركة قيادات الجيل الجديد والمرأة والمنتجين المحليين.

ويقام منتدى التكنولوجيا الزراعية على مدار الأيام الثلاثة من 6 إلى 8 أكتوبر، ويتناول أحدث التقنيات في مجال الزراعة والاستثمار ودور الأوساط الأكاديمية والبحث العلمي في تطوير الإنتاج الزراعي.

كما يوفر مجلس المزارعين مساحة للحوار والتواصل مع مجتمع المزارعين في دولة الإمارات، فيما يجمع منتدى أبوظبي للعسل، بالتعاون مع "أبيمونديا"، خبراء وباحثين وصناع سياسات ومربي نحل وممثلين عن القطاع الخاص لبحث مستقبل تربية النحل المستدامة.

ويتضمن البرنامج كذلك ورشة عمل المنظمة العالمية لصحة الحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأفريقيا، التي تركز على تطوير مسارات آمنة للتجارة والتعامل مع التهديدات الصحية العابرة للحدود، من خلال تقييم الأوضاع الوبائية، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير إطار عملي يعزز استدامة التعاون الفني والتجاري بين المنطقتين.

كما سيستضيف الأسبوع العالمي للغذاء برنامج "يلا فاست" (YalaFast)، وهو برنامج القيادة الشبابية الدولي التابع لـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يجمع نخبة من القادة الشباب الواعدين من خلفيات متنوعة، بهدف تعزيز القدرات القيادية، وتبادل المعارف والخبرات، وبناء شبكات علاقات دولية، وتطوير حلول محلية تسهم في إنشاء نظم زراعية وغذائية أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.

كما سيستضيف الأسبوع العالمي للغذاء مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للسياسات، وهو منصة متخصصة للحوار حول السياسات المرتبطة بتحول النظم الزراعية والغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.