نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي والنعيمي في العين

العين في 2 أكتوبر/ وام/ حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة السيد محمد حمد بالاصلي الشامسي ، بمناسبة زفاف نجله “سالم” ، وعائلة السيد سالم سعيد بالأصلي الشامسي بمناسبة زفاف نجله " سعيد" إلى كريمتي السيد راشد سالم بن يمعه النعيمي، وأقيم الحفل في مجلس شعبة الوطاه في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية التي جسدت الموروث الثقافي للدولة.