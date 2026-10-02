مئات المشاركين يقدمون آلاف المساهمات لعيد الاتحاد المقبل

دبي في 2 أكتوبر/ وام/ قال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ55، إن ورش عيد الاتحاد التي أقيمت في مختلف إمارات الدولة استقطبت 955 مشاركا ومشاركة من مختلف الأعمار والخلفيات، قدموا أكثر من 4 آلاف مساهمة تنوعت بين القصص والذكريات والأعمال الفنية والتسجيلات الصوتية، للاستفادة منها في تشكيل ملامح الاحتفال الرسمي في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأضاف السبوسي لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الورش امتدت على مدار 15 يوما في ثمانية مواقع بمختلف إمارات الدولة، إلى جانب ركن تفاعلي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بهدف إشراك المجتمع منذ المراحل الأولى للتحضير لعيد الاتحاد الـ55 والاستماع إلى تجارب المواطنين والمقيمين وقصصهم والقيم التي تعبر عن ارتباطهم بدولة الإمارات.

وأوضح أن الفرق المختصة وثقت المساهمات وصنفتها وحللت الموضوعات والقيم المشتركة فيها، فيما يدرس الفريق الإبداعي حاليا إمكانية توظيف عدد منها كما قدمها أصحابها، أو تطويرها ضمن السرد والتصميم الإبداعي للاحتفال الرسمي.

وأضاف أن الأنشطة صممت لمنح المشاركين وسائل متنوعة للتعبير عبر الحرف والرسم والكتابة والصوت، وشملت توثيق مقتنيات وذكريات شخصية، ورسم أوراق الغاف وكتابة القيم المرتبطة بالمجتمع والمستقبل، وتسجيل رسائل حول القوة والشجاعة، وتصميم أبواب شعبية تعكس معاني البيت والانتماء.

وأشار إلى أن المشاركات كشفت عن حضور بارز لقيم الأسرة والبيت والمسؤولية والتعاون والاعتزاز بالهوية والتراث، إلى جانب الامتنان لدولة الإمارات والحرص على نقل القيم الوطنية إلى الأجيال المقبلة.

ولفت السبوسي إلى أن بعض المشاركين قدموا مقتنيات تاريخية وشخصية، من بينها عملة تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجواز سفر يعود إلى ما قبل قيام الاتحاد وأعداد قديمة من الصحف، فيما قدم أحد الأطفال تصورا متكاملا لصندوق موسيقي خاص بعيد الاتحاد.

وأكد أن التجربة أظهرت أن عيد الاتحاد يحمل، إلى جانب معناه الوطني الجامع، معان شخصية متنوعة ترتبط بذكريات أفراد المجتمع وقيمهم وتطلعاتهم، مشيرا إلى استمرار فرص المشاركة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى احتفال عيد الاتحاد الـ55.