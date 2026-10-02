كهرباء ومياه دبي تنظم برنامجاً شهرياً لدعم وتكريم المرأة الإماراتية

دبي في 2 أكتوبر/ وام/ نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعلى مدار شهر كامل، مجموعة من الفعاليات المتنوعة في أربعة من مباني وفروع الهيئة (الشراع والروية وورسان وأم هرير2)، بمشاركة أكثر من 600 موظفة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يجسد الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل عمق التقدير والاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة الإماراتية، وثراء الإنجازات النوعية التي حققتها بنات الإمارات في مختلف ميادين العمل الوطني، والأشواط التي قطعتها مسيرة تمكين المرأة التي أرسى دعائمها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتواصله الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ."

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "حرصنا على تقديم برنامج متكامل يجمع بين تمكين المرأة، والاعتزاز بالهوية والتراث الإماراتي الأصيل، والاهتمام بصحة المرأة وجودة حياتها، وتكريم الموظفات اللواتي أسهمن في تعزيز نجاحات الهيئة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وإمارة دبي."

وبوصفها الشريك الاستراتيجي، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات "منتدى المرأة الإماراتية 2026" الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وشاركت عضوات اللجنة النسائية في الهيئة في عدد من الجلسات الحوارية التي نظمها المنتدى حول دور المرأة الإماراتية في القيادة والتأثير في القطاعات الحيوية.

كما نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع كلية هالت الدولية للأعمال، ورشة بعنوان "القيادة في ظل التحديات" بمشاركة 15 موظفة من هيئة كهرباء ومياه دبي. وهدفت الورشة إلى التعريف بالأنماط القيادية المختلفة وتنمية الوعي بها، ومساعدة المشاركات على توظيفها بمرونة وفاعلية في التعامل مع المواقف والتحديات المختلفة.

و كرّم معالي سعيد محمد الطاير نخبة من الموظفات الإماراتيات اللواتي سجلن مساهمة نوعية في إنجاز مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد للهيئة. وتضمن حفل التكريم فعاليات متنوعة شملت ورش عمل وعرض فيديو حول أبرز إنجازات اللجنة النسائية.

ونظمت اللجنة النسائية في الهيئة سلسلة من الورش والفعاليات المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية النبيلة، إلى جانب أنشطة تفاعلية وحرفية متنوعة، من بينها صناعة الحلي والصواني باستخدام اللؤلؤ والخامات التراثية، وتنسيق باقات الزهور، والخط العربي. وأقامت اللجنة أيضاً ورش توعوية حول الصحة النفسية والبدنية وتعزيز جودة حياة المرأة الإماراتية.