الدورة ال11 لمؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين تنطلق 23 مارس

الفجيرة في 2 اكتوبر / وام/ عقدت اللجنة المنظمة لـ«مؤتمر الفجيرة الدولي الحادي عشر للتعدين»، الذي يُقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رعاه الله، اجتماعها الأول، ممثلةً في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الأولية للدورة المقبلة من المؤتمر، والمقرر انعقادها في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2027.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإعداد والتنظيم للدورة المقبلة، من بينها الترتيبات التحضيرية، والتصورات الخاصة بشعار المؤتمر وأهدافه ومحاوره، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية المرتبطة بالمؤتمر، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح أعماله وتحقيق أهدافه المنشودة.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاستعداد المبكر للدورة الحادية عشرة يعكس حرص الجهات المنظمة على توحيد الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في تقديم دورة نوعية تواكب التطورات التي يشهدها قطاع التعدين والموارد الطبيعية.

وقال إن الدورة المقبلة ستعمل على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الدورة الماضية والبناء عليها، بما يعزز استمرارية أثر المؤتمر، ويدعم تحويل التوصيات إلى مسارات عملية تسهم في تطوير القطاع، بالتوازي مع طرح موضوعات ومحاور تواكب المتغيرات والتوجهات الحديثة في مجال التعدين.

وأضاف أن العمل يتواصل على تطوير مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين بما يعزز حضوره ضمن المنصات الدولية الرائدة في نقل الخبرات وتبادل المعرفة والتجارب والممارسات المتقدمة في قطاع التعدين والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة ستجمع صناع القرار والجهات المعنية والخبراء والمتخصصين والمنظمات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يوسع مجالات الحوار والتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وأكد أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بما يعزز تطوير قطاع التعدين والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وصرح قاسم بأن الدورة المقبلة ستشهد تنظيم النسخة الثالثة من «جائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة» ضمن فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح باب المشاركة في الجائزة، بما يتيح للجهات والمؤسسات والشركات المعنية بقطاع التعدين عرض تجاربها وممارساتها المتميزة في مجال التعدين المستدام، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

بدوره، قال المهندس مصطفى داود، مدير إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين يمثل منصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في قطاع التعدين، مشيراً إلى أهمية أن تعكس الدورة المقبلة التوجهات الحديثة في القطاع وتفتح المجال أمام تبادل التجارب والممارسات بين المشاركين.

وأضاف أن تكامل جهود الجهات المنظمة يسهم في إعداد دورة تواكب التوجهات العربية والدولية في قطاع التعدين، وتعزز فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات والمؤسسات المتخصصة.

واتفقت اللجنة المنظمة على استكمال مناقشة شعار المؤتمر وأهدافه ومحاوره خلال الاجتماع المقبل، بعد تقديم مجموعة من المقترحات التي تواكب التوجهات العربية والدولية في قطاع التعدين وتجسد رؤية دولة الإمارات في دعم التنمية التعدينية والصناعية، إلى جانب استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية للمؤتمر خلال الاجتماعات المقبلة