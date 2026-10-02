المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يعقد أول اجتماعات مجلسه الجديد لعام 2026

أبوظبي في 2 أكتوبر / وام/ عقد المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2026، برئاسة سعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس بالتشكيل الجديد.

ويضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد كلاً من معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة المهيري، مدير عام بلدية دبي؛ وسعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة؛ وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان؛ وسعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية؛ وسعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين؛ وسعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ وسعادة نادية علي الذيباني، المدير التنفيذي لقطاع المنصات الرقمية الحكومية المشتركة في دائرة التمكين الحكومي بإمارة أبوظبي؛ وسعادة الدكتورة عائشة سيف الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني بدائرة بلدية رأس الخيمة.

واستعرض الاجتماع أبرز أعمال المركز وإنجازاته، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، شملت المشاريع الاستراتيجية والمبادرات ذات الأولوية لعام 2026، ومستجدات العمل في عدد من المشاريع والمبادرات الوطنية في قطاع المعلومات الجيومكانية. كما تناول أحدث التوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في قطاع المعلومات الجيومكانية، وبحث سبل توظيف التقنيات والحلول المبتكرة في تعزيز كفاءة العمل وتطوير منظومة المعلومات الجيومكانية في دولة الإمارات. ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار مواصلة المركز جهوده لتطوير منظومة وطنية متكاملة للمعلومات الجيومكانية، وتعزيز توظيف البيانات والمعلومات الجيومكانية في دعم صنع القرار، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة منها وفق أعلى المعايير والممارسات المعتمدة.

وام / خا