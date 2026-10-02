خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح العامري

العين في 2 أكتوبر/ وام/ حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال بمناسبة أفراح العامري وزفاف كلٍّ من: أحمد، نجل سالم بن لوتيه العامري، إلى كريمة صالح سالم بالعامري؛ وسعيد، نجل بخيت سعيد بالعضيلي العامري، إلى كريمة مطر كميد العامري؛ وأحمد، نجل محمد سالم بن لوتيه العامري، إلى كريمة سعيد سالم بالعامري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة زاخر في منطقة العين، الشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ أحمد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم وعددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.