الحمادي: ندخل مباراة عُمان بتركيز وانضباط

جدة في 2 أكتوبر /وام/ أكد خليفة الحمادي، لاعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أن بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، يعكس استحقاق المنتخب التأهل بعد تصدره مجموعته.

ويلتقي منتخب الإمارات غداً السبت نظيره العُماني في الدور نصف النهائي، في مواجهة تجمع متصدر المجموعة الثانية بوصيف المجموعة الأولى، لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال الحمادي إن منتخب الإمارات يدرك صعوبة المباراة وأهميتها، مؤكداً أن اللاعبين سيدخلون اللقاء بتركيز وانضباط، مع الحرص على تجنب الأخطاء.

وأضاف أن مباريات الدور نصف النهائي تختلف عن مباريات دور المجموعات، إذ تتطلب تركيزاً أكبر طوال مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن اللاعبين يعملون على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني والالتزام بالخطط والتكتيكية التي أُعدت للمباراة.

وأكد أن الهدف يتمثل في تقديم المستوى المأمول والمحافظة على التركيز حتى صافرة النهاية، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

من جانبه، أكد حسين الشحري، لاعب منتخب عُمان، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بصورة جيدة، وأن اللاعبين يسعون إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل المباراة.

وقال الشحري إن الدور نصف النهائي يتطلب التركيز والانضباط وتجنب الأخطاء، مؤكداً احترامه لمنتخب الإمارات ومعرفته بإمكاناته، معرباً عن ثقته في قدرة منتخب عُمان على تقديم مباراة جيدة.