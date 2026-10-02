"مالية الفجيرة" تتوج بجائزة ذهبية في حوكمة البيانات

الفجيرة في 2 أكتوبر /وام/ حصدت الدائرة المالية بحكومة الفجيرة، جائزة الفئة الذهبية في حوكمة البيانات، ضمن جوائز الخليج للاستدامة 2026 ، وذلك خلال مشاركتها في حفل جوائز الاستدامة الخليجية الذي أُقيم في إمارة دبي.

وتُعد جوائز الخليج للاستدامة منصة إقليمية تُعنى بتكريم المؤسسات والشركات المتميزة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات والمبادرات في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا التكريم تقديراً لجهود الدائرة في تطوير منظومة حوكمة البيانات، وتعزيز كفاءة إدارتها واستخدامها وفق أطر مؤسسية واضحة، بما يسهم في دعم جودة القرارات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مستويات الشفافية والاستدامة المؤسسية.