عارضو "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" يشيدون بإقبال الزوار وحجم المشاركة

الشارقة في 2 أكتوبر / وام / يشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ 58 المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة إقبالاً لافتاً من الزوار وحركة شرائية نشطة بالتزامن مع مشاركة واسعة من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأكد عدد من مسؤولي الشركات المشاركة أهمية المعرض كمنصة تجمع العارضين بالمتعاملين والمهتمين بالقطاع مشيدين بمستوى التنظيم والتوسعات التي شهدتها الدورة الحالية إلى جانب التنوع الكبير في المشاركات والمنتجات المعروضة فيما أشاروا إلى انعكاس حركة السوق على الإقبال والطلب خلال أيام المعرض.

وقال محمد ذيبان مدير التسويق في مجموعة مجوهرات الرميزان : يمثل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات واحداً من أهم المعارض المتخصصة على مستوى العالم العربي مشيراً إلى أن المشاركة فيه تتطلب استعداداً مبكراً وهو ما دفع المجموعة إلى التحضير منذ فترة وتخصيص مجموعات خاصة لعرضها خلال هذه الدورة.

وأضاف أن المجموعة حرصت على تقديم هذه المجموعات ضمن مشاركتها في المعرض مشيداً بمستوى التنظيم وحجم الإقبال الذي يشهده الحدث مشيرا إلى أن الحركة الشرائية تشهد نشاطاً ملحوظاً بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب.

وأوضح محمد العبادي المدير العام لمجوهرات العبادي أن مشاركة الشركة في الدورة الحالية هي السابعة لها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة المعرض في تنظيم الحدث و مثمناً التوسعات التي شهدتها الدورة الحالية وما وفرته من مساحة أكبر للمشاركات و التي عززت من حضور الشركات والعارضين في الحدث.

بدوره قال أحمد عنيزان نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات سالم الشعيبي إن الشركة تشارك في المعرض منذ بدء إنطلاقته و هذا العام بصفته راعياً رئيسياً وتقدم أكبر جناح في المعرض يضم نحو 150 ألف قطعة من المجوهرات لافتا إلى أن المشاركة تشهد حركة شرائية مميزة وإقبالاً كبيراً من الزوار معتبراً أن التنظيم والتنوع الكبير في المعرض من العوامل التي أسهمت في تعزيز حركة الزوار والمشترين.