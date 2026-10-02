هيئة المعاشات تكشف توصيات لتطوير خدمات تقاعدية استباقية

دبي في 2 أكتوبر/ وام / كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن مجموعة من فرص التحسين والتوصيات لتطوير خدمات تقاعدية أكثر سهولة واستباقية، وذلك استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أكثر من 100 مشارك في مجلس المتعاملين الذي نظمته بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في مجلس أحياء ند الشبا.

وتركزت أبرز توصيات المجلس على تعزيز التعريف بخدمات الاستشارات التقاعدية، وتوسيع نطاقها لتبدأ في مراحل مبكرة من المسيرة الوظيفية، بما يشمل تقديم إرشادات واضحة حول شروط استحقاق المنافع التأمينية، وآلية احتساب المعاش، والخيارات المتاحة للمؤمن عليه، إلى جانب الاستعداد المالي والنفسي لمرحلة ما بعد التقاعد.

وتدعم هذه المخرجات توجه الهيئة نحو تطوير منظومة تقاعدية متكاملة تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط رحلته، وتقليل الإجراءات، وتعزيز جاهزيته لاتخاذ قرارات مدروسة في مختلف مراحل حياته الوظيفية. كما تنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، وأولويات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات مترابطة واستباقية تحقق أثراً ملموساً في جودة حياة المواطنين.

وقالت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: "تنطلق عملية تطوير الخدمات من فهم تجربة المتعامل وإشراكه في تصميم الحلول التي تلبي احتياجاته. وقد وفر المجلس رؤى ومقترحات عملية ستدعم جهودنا لتبسيط رحلة المتعامل، وتعزيز الاستشارات التقاعدية، وتطوير خدمات أكثر سهولة واستباقية وفعالية."

وأضافت: "نقيس نجاح التحول بمدى انعكاسه على تجربة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة. لذلك نعمل على توظيف ملاحظات المتعاملين، إلى جانب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المساعد، لتقليل الإجراءات وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية."

وأكدت السويدي أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تقاعدية مترابطة ترافق المتعامل في مختلف مراحل حياته الوظيفية، وتتيح له الوصول إلى المعلومات والإرشادات والخدمات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن إشراك المتعامل يمثل ركناً أساسياً في تحديد فرص التحسين وتصميم خدمات أكثر استجابة لاحتياجات مختلف الفئات.

وناقش المشاركون احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وجهات العمل، وسبل تطوير قنوات التواصل والخدمات الرقمية. كما أشادوا بدور الهيئة في توفير الاستشارات التقاعدية للمتعاملين، ولا سيما المقبلين على التقاعد المبكر، وتقديم إرشادات واضحة حول الخيارات المتاحة والآثار المترتبة على كل خيار قبل اتخاذ القرار، إلى جانب اشادتهم كذلك على دورها في تعزيز المتابعة المباشرة لبعض الحالات، كما قدموا مقترحات حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين القادرين على مواصلة العمل والعطاء، وتعزيز معرفة موظفي جهات العمل بقوانين الهيئة وإجراءاتها، بما يمكّنهم من توعية الموظفين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصورة دقيقة خلال مختلف مراحل رحلتهم التأمينية.

وحظيت منصة «معاشي» بإشادة ممثلي القطاع الخاص المشاركين في المجلس، لما أحدثته من نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات التأمينية. وتتيح المنصة للمؤمن عليه الاطلاع على بياناته وحقوقه التقاعدية، بما في ذلك بيانات المكافأة والمعاش، بما يدعم قدرته على التخطيط واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاعد أو الاستمرار في العمل.

كما أشاد المشاركون بخدمة «شورك» ودورها في دعم استمرارية الخدمة التأمينية للمؤمن عليه عند انتقاله إلى جهة عمل جديدة، والاستفادة من مدد خدمته السابقة وفقاً للأحكام والإجراءات المعتمدة، بما يعزز تكامل رحلته الوظيفية والتأمينية.