مجموعة السبع تعتزم سحب 100 مليون برميل من الديزل واحتياطيات أخرى 

باريس في 2 أكتوبر/ وام/ ذكر بيان مشترك صدر عن قادة دول مجموعة السبع اليوم، أن المجموعة ستشرع في سحب منسق لمئة مليون برميل من الديزل واحتياطيات أخرى من خلال وكالة الطاقة الدولية، وذلك لدعم لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وجاء في البيان، الذي أصدره مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "سننفذ التزاماتنا من خلال السحب المنسق لمئة مليون برميل من خلال وكالة الطاقة الدولية، على أن يبدأ ذلك فورا على مدى أربعة أشهر. وسيتضمن ذلك سحب أعضاء مجموعة السبع وشركائها كمية كبيرة من الديزل في بداية الفترة، خلال الأيام العشرين الأولى".
-خلا-