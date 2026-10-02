مجموعة السبع تعتزم سحب 100 مليون برميل من الديزل واحتياطيات أخرى 

باريس في 2 أكتوبر/ وام/ ذكر بيان مشترك صدر عن قادة دول مجموعة السبع اليوم، ​أن المجموعة ستشرع في سحب منسق لمئة مليون برميل من الديزل واحتياطيات أخرى ‌من ⁠خلال وكالة الطاقة الدولية، وذلك ‌لدعم ⁠لاستقرار أسواق الطاقة ​العالمية.

وجاء ⁠في البيان، الذي ⁠أصدره مكتب الرئيس الفرنسي ⁠إيمانويل ماكرون، "سننفذ التزاماتنا من خلال السحب المنسق ⁠لمئة ​مليون برميل من ⁠خلال وكالة الطاقة الدولية، على أن يبدأ ذلك فورا على مدى أربعة أشهر. ​وسيتضمن ذلك ‌سحب أعضاء مجموعة ​السبع وشركائها كمية كبيرة من ​الديزل في بداية ⁠الفترة، خلال الأيام العشرين الأولى".

-خلا-