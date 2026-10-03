الكتبي يثمن دعم القيادة لإنجازات "جوجيتسو الإمارات".. وأنديز يستعد للدفاع عن لقبه في "عالمية أبوظبي"

ناغويا في 3 أكتوبر / وام / أكد أبطال ومسؤولو منتخب الإمارات للجوجيتسو أن حصد 5 ميداليات ذهبية من أصل 8 في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي – ناغويا 2026" باليابان، يمثل ثمرة لعمل مؤسسي احترافي ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مشددين على أن طموحات المنتخب تتجاوز هذا الإنجاز التاريخي نحو تعزيز الريادة القارية والعالمية في الاستحقاقات المقبلة.

وقد برز هذا التوجه الإستراتيجي بوضوح من خلال الإنجاز الاستثنائي للبطل الشاب أحمد خليفة أنديز، المتوج بذهبية وزن 69 كجم في مشاركته الأولى، وما رافقه من رؤية مستقبلية شاملة عبر عنها النجم العالمي وإداري المنتخب فيصل الكتبي.

ووصف أنديز تتويجه بالذهب، وهو في بداية عامه التاسع عشر ليصبح أول إماراتي يحقق هذا الإنجاز في مشاركته الأولى، بأنه شرف يفوق الوصف ومسؤولية كبيرة تدفعه لمواصلة العمل للحفاظ على صدارة الإمارات.

وأوضح أنه دخل البطولة مؤمنا بقدرته على تحقيق الذهب، مشيرا إلى أن هذه الثقة كانت نتيجة طبيعية للجهد الكبير المبذول طوال الأشهر الماضية من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، والدعم اللامحدود من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكشف عن أنه وعد مدربه منذ الوصول لمعسكر طوكيو بالعودة بالذهب، لإيمانه بأن حجم العمل يستحق نهاية سعيدة ولرد الجميل للوطن.

واعتبر البطل الإماراتي هذه الذهبية المحطة الأهم والأغلى في مسيرته الممتدة لثماني سنوات، والتي تدرج فيها حتى الحزام البنفسجي محققا لقب آسيا في كازاخستان وفضية الجائزة الكبرى بفرنسا، وبينا أن ذهبية "الآسيوية" تمثل أعظم إنجاز له على حساب بطل آسيا في النهائي، وأجمل ختام لعام الإنجازات.

وأهدى أنديز إنجازه للقيادة الرشيدة التي وفرت أسباب التميز لشباب الإمارات، وإلى شعب الإمارات، وأسرة الاتحاد، وعائلته التي تحملت غيابه لأكثر من شهرين بين معسكري البرازيل واليابان، واصفا وقوفه على منصة التتويج وعزف السلام الوطني بأنه أعظم مكافأة على كل التضحيات وساعات التدريب الشاقة.

وشدد على أن هذه الذهبية هي بداية مرحلة جديدة تحمل مسؤوليات أكبر، حيث يستعد للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للحفاظ على لقبه بعد تتويجه بذهبية فئة الشباب في النسخة الماضية.

وأكد أن قدوته في مسيرته هما البطلان فيصل الكتبي وخالد الشحي، حيث تعلم منهما أن البطل الحقيقي يواصل العمل يوميا ليبقى في القمة لرفع راية الإمارات خفاقة.

من جانبه، أكد النجم العالمي وإداري منتخب الإمارات للجوجيتسو، فيصل الكتبي، أن الحصول على هذا العدد الاستثنائي من الميداليات يبرهن على أن العمل المؤسسي والاحترافي قادر دائما على صناعة الأبطال وتحقيق الأهداف الكبرى، ولفت إلى أن المنتخب اعتاد المنافسة على المركز الأول، وأن ثقافة الفوز والمحافظة على الصدارة أصبحت جزءا أصيلا من هويته الرياضية للانطلاق نحو نجاحات عالمية جديدة.

وأشاد الكتبي بجهود اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني، مثمنا المتابعة الدقيقة والدعم المتواصل من سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومجلس الإدارة وكافة الكوادر الطبية والفنية، واعتبر هذا التكامل سر النجاحات المتواصلة.

وأعرب عن فخره الكبير بالجيل الصاعد الذي أثبت امتلاكه الإمكانات الذهنية والفنية لمواصلة حصد الألقاب، مؤكدا سعادته بوجوده ضمن هذه المنظومة كلاعب سابق وإداري حالي، مما ساعده على فهم تحديات اللاعبين وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وأضاف أن مرحلة الإعداد الشاقة التي شهدت تضحيات كبيرة تكللت برد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة التي تدعم الرياضة بشكل لا محدود، مشيراً إلى أن الألعاب الفردية أثبتت قدرتها على رفع اسم الدولة، وأن الرياضة أصبحت من أهم أدوات القوة الناعمة التي تعكس إنجازات الإمارات.

واختتم الكتبي تصريحه بالتأكيد على أن الأنظار تتجه الآن إلى النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية والفنون القتالية داخل الصالات المقررة في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة 10 لاعبين ولاعبات بمعدل خمسة من كل فئة في مختلف الأوزان.

وشدد على أن الهدف سيظل الحفاظ على الصدارة وتعزيز الإنجازات السابقة عبر مرحلة إعداد مكثفة لاختيار أفضل العناصر، لتظل منظومة الجوجيتسو الإماراتية نموذجاً رياضيا ناجحا يحتذى به.