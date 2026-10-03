نظام الضمان البنكي الذكي بـ "ديوا" يخفض زمن المعاملات 95 %

دبي في 3 أكتوبر / وام / حققت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" قفزة نوعية في أتمتة عملياتها المالية، بنجاحها في خفض وقت إنجاز معاملات الضمان البنكي بنسبة 95%، وتقليل الاعتماد الورقي بنسبة 74%، لمعالجة نحو 2,500 خطاب ضمان بقيمة تقارب مليار درهم سنويا.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذا الإنجاز الذي حققه "نظام الضمان البنكي الذكي" يأتي ثمرة لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم العمليات المؤسسية وتعزيز كفاءتها، بما يدعم رؤية دبي في الريادة الرقمية، ويسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة واستباقية.

وأوضح معاليه أن العمل جارٍ على تطوير نموذج تشغيلي متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة، والمساهمة في تصفير البيروقراطية، والارتقاء بتجربة المتعاملين والموظفين.

وبين أن أتمتة العمليات المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة المؤسسية، لافتا إلى أن النظام يسهم في تطوير إدارة الضمانات البنكية عبر إجراءات أكثر سرعة ودقة ومرونة، مما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع إنتاجية فرق العمل، ويعزز جهود الهيئة لتوسيع نطاق أتمتة العمليات الروبوتية للحد من الأعمال الروتينية المتكررة.

ويدير النظام الذكي دورة حياة الضمانات البنكية من خلال إجراءات رقمية متكاملة تشمل الاستلام، والمراجعة، وتحديث الحالة، والمتابعة، محولاً مسار العمل من الإجراءات الورقية والمتابعة اليدوية إلى منظومة رقمية بالكامل.

وتدعم هذه المنظومة تتبع المعاملات وتحديث البيانات، وتعزز جودة البيانات والحوكمة والرقابة المالية من خلال أتمتة إجراءات المعالجة والتحقق عبر العمليات الروبوتية (RPA)، والمصادقة عبر شبكة "سويفت" (SWIFT)، والتحقق الرقمي عبر نظام "إس إيه بي" (SAP).

وحصد نظام الضمان البنكي الذكي تصنيف 5 نجوم في "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات"، ما يؤكد نضج منظومة التحول الرقمي في الهيئة، ونجاحها في تحويل الإجراءات المالية والإدارية إلى نماذج ذكية، بما يدعم ريادة دبي العالمية في الخدمات الحكومية المستقبلية.