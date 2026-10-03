"منتزه مليحة الوطني" يقرّب زحل من عشاق الفلك خلال ظاهرة "التقابل" السنوية

الشارقة في 3 أكتوبر / وام / ينظم منتزه مليحة الوطني تجربة فلكية مميزة غدا، داعيا عشاق الفلك والعائلات والمهتمين إلى استكشاف أسرار الكون ورصد كوكب زحل في واحدة من أفضل فترات العام لمشاهدته، وذلك بالتزامن مع ظاهرة "تقابل زحل" السنوية.

وتستقبل استراحة "عين مليحة" الزوار لتقديم تجربة فريدة تجمع بين الاكتشاف العلمي وسحر سماء مليحة الصحراوية في أجواء هادئة وملهمة، حيث تتيح لهم رصد الكوكب عبر التلسكوبات.

وتحدث ظاهرة "تقابل زحل" السنوية عندما يقع الكوكب في الجهة المقابلة للشمس بالنسبة إلى الأرض، مما يجعله أكثر سطوعا ووضوحا في سماء الليل، وتمثل هذه الظاهرة فرصة مثالية لرصد حلقات زحل المميزة وأقماره واستكشاف تفاصيل هذا الكوكب الفريد عن قرب، في تجربة تثري المعرفة الفلكية وتفتح نافذة على روائع المنظومة الشمسية.

ويواصل منتزه مليحة الوطني جهوده في تعزيز الوعي بعلم الفلك والكواكب من خلال تحويل هذه الظاهرة إلى تجربة تعليمية مبسطة بإشراف متخصصين، للتعريف بأهمية رصد السماء بعيدا عن مصادر التلوث الضوئي، حيث تهدف الشروحات وفرص الرصد المباشر إلى مساعدة الزوار من مختلف الأعمار على الانتقال من مجرد تأمل سماء الليل إلى فهم أعمق للظواهر والأجرام السماوية التي تزخر بها.

وتمنح هذه الأمسية الضيوف فرصة للابتعاد عن صخب الحياة والاستمتاع بالسكينة في استكشاف عالم الكواكب والتعرف عن قرب على أسرار سماء الليل، ويكتمل المشهد بإطلالات مليحة البانورامية التي تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الصحراء، مما يرسخ مكانة المنتزه كوجهة رائدة للتجارب الفلكية المتخصصة.