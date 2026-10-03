"الإمارات للسرطان" تنظم مسيرة الأمل في متحف العين ضمن "أكتوبر الوردي"

العين في 3 أكتوبر / وام / نظمت جمعية الإمارات للسرطان مسيرة الأمل تحت شعار "لأنكِ الأقوى" في أرجاء متحف العين، ضمن حملة "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وشركة "صحة".

ووفرت الجمعية على هامش المسيرة التي شارك فيها ناجيات من السرطان ومتطوعون، سيارة فحص "الماموغرام" المتنقلة لإجراء الفحوصات المجانية للسيدات فوق سن الأربعين، دعماً لشعار "الكشف المبكر.. حماية لحياتك".

وأكد سعادة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المسيرة تجسد رسالة الجمعية في نشر الوعي الصحي، مشيدا بالشراكة الإستراتيجية مع متحف العين التي دمجت بين الثقافة والصحة لخدمة المجتمع.

وشدد الدكتور آدم محمد البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، على أهمية الفحص الدوري لاكتشاف المرض في مراحله الأولى، موجها الشكر للجهات الصحية ومتحف العين ومقهى "فلتر" على دعمهم المتواصل لجهود الوقاية ورعاية مرضى السرطان.