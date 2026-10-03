فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولات ألعاب القوى ضمن الموسم الجديد

دبي في 3 أكتوبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى فتح باب التسجيل أمام الأندية والأكاديميات للمشاركة في البطولات والمسابقات المقررة ضمن الموسم الرياضي الجديد 2026–2027، في إطار استعداداته لانطلاق موسم يتضمن مجموعة من البطولات والفعاليات المحلية والدولية.

وأكد الاتحاد حرصه على توفير جميع عوامل النجاح للموسم الجديد، انطلاقا من بطولة نائب رئيس الدولة للجري في كلباء نوفمبر المقبل، داعيا الأندية والأكاديميات إلى استكمال إجراءات التسجيل واعتماد القوائم النهائية للاعبين واللاعبات وفق المواعيد واللوائح المعتمدة.

وقال راشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إن الموسم الجديد يأتي بعد مرحلة مهمة شهدت تطوراً واضحاً في نتائج ألعاب القوى الإماراتية، توجها المنتخب الوطني مؤخراً بإنجاز استثنائي بحصد ميداليتين، ذهبية وفضية، في دورة الألعاب الآسيوية باليابان.

وأوضح أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على اللاعب، باعتباره محور عملية التطوير وأساس تحقيق الإنجازات، بوجود مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات أثبتوا قدرتهم على المنافسة، وستتم متابعة مسيرتهم بصورة دقيقة، ووضع خطط مستقبلية لكل لاعب وفق مستواه وإمكاناته وأهدافه.