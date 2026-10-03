"مركز محمد بن خالد الثقافي" ينفذ برامج تراثية ومجتمعية لتعزيز الوعي والهوية الوطنية

العين في 3 أكتوبر/وام/ نفذ مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مجموعة من البرامج المعرفية والتراثية والمجتمعية، التي استهدفت تعزيز الوعي ونشر المعرفة وترسيخ الهوية الوطنية، وإتاحة فرص متنوعة لطلبة المدارس وأفراد المجتمع للاستفادة من الخبرات المتخصصة في عدد من المجالات.

وفي إطار مبادرة «تحدي الشيخوخة»، نظم المركز محاضرة بعنوان «تنشيط الذاكرة»، قدمها الدكتور أحمد الصوافي، وشهدت حضور أكثر من 133 مستفيداً، وسلطت الضوء على أهمية تنشيط الذاكرة والمحافظة على النشاط الذهني، ودور الممارسات اليومية والعادات الإيجابية في دعم القدرات العقلية وتعزيز جودة الحياة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة الذهنية في مختلف المراحل العمرية.

ونظم المركز ضمن برنامج «معك لصحة نفسية» محاضرة بعنوان «بناء المرونة النفسية» لطالبات كليات التقنية العليا بالفجيرة، بحضور أكثر من 80 طالبة تناولت مفهوم المرونة النفسية وأهميتها في دعم قدرة الفرد على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات، وتعزيز مهارات التكيف الإيجابي ومواجهة المواقف المختلفة بوعي واتزان.

وعلى صعيد المسار المؤسسي والمعرفي، نظمت وحدة الدراسات والبحوث بالمركز محاضرة بعنوان «الطريق إلى الحوكمة»، تناولت مفهوم الحوكمة بوصفها ممارسة مؤسسية تتجاوز اللوائح والإجراءات الشكلية، ودورها في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والمسؤولية ودعم استدامة المؤسسات وقدرتها على التطور وجذب الاستثمارات.

وتطرقت المحاضرة إلى عدد من التطبيقات العملية للحوكمة في قيادة المؤسسات وإدارتها، ودورها في تحسين جودة القرارات والممارسات المؤسسية.

على صعيد متصل وفي إطار اهتمامه بالتوعية بالموروث الوطني استقبل المركز طلبة مدرسة الزايدية والذين نظم لهم برنامج «إرث زايد التراثي» جلسة بعنوان «لمة أهل وسنع الأولين»، عرّفت الطلبة على جوانب من القيم والعادات الإماراتية الأصيلة، وما تمثله من موروث اجتماعي وثقافي يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال بالهوية الوطنية.

ونفذ برنامج «الحرف الإماراتية التراثية» ورشة «المندوس»، ضمن مبادرة «صنع بأيدٍ إماراتية»، فيما نظم برنامج «الحرف والجاليات» ورشة «التلي» للتعريف بهذا الفن التراثي وإبراز ما يحمله من مهارات وقيم جمالية متوارثة.

تأتي هذه البرامج ضمن رؤية المركز بناء منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والصحة النفسية والتطوير المؤسسي والتراث، وتعزز مشاركة المدارس ومختلف فئات المجتمع في البرامج الثقافية والمعرفية بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية واستدامة المعرفة.