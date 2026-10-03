تكريم رواد العمل التطوعي وقادة العطاء وأصحاب الأثر بدبي في "يوم التطوع العربي"

دبي في 3 أكتوبر/وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي أهمية تقدير المتطوعين ورواد العمل التطوعي بوصفه رسالة وفاء وعرفان لما يقدمونه من وقت وجهد خدمة للآخرين والوطن، وحافزاً لمواصلة العطاء، فضلاً عن دوره في تشجيع الشباب والأجيال الجديدة على الانخراط في العمل التطوعي وإطلاق مبادرات نوعية تخدم المجتمع.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه فريق "شكراً لعطائك التطوعي" بمقر نادي ضباط شرطة دبي بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية للقيادة العامة لشرطة دبي، احتفاءً بـ"يوم التطوع العربي"، تحت شعار «نتطوع لأجل الإمارات» وبعنوان "قادة العطاء.. لأن الأثر يستحق التكريم" بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية والإعلامية والأكاديمية والمهتمين بالعمل التطوعي، إلى جانب عدد من المتطوعين وأصحاب المبادرات من مختلف الفئات والثقافات، في مشهد جسد قيم التلاحم والتسامح والمسؤولية المجتمعية التي تتميز بها دولة الإمارات.

شهدت الفعالية تكريم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى جانب عدد من رواد العمل التطوعي والكشفي وقادة العطاء وأصحاب المبادرات المجتمعية المؤثرة، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع والعطاء، وتحفيزاً لهم على مواصلة مسيرة البذل والمشاركة في المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً.

وسلط "يوم التطوع العربي" الضوء على عدد من التجارب والنماذج الملهمة في مجال العمل التطوعي، وما قدمه أصحابها من جهود ومبادرات تركت أثراً ملموساً في مختلف المجالات المجتمعية والإنسانية مع التأكيد على أهمية تحويل التطوع من مبادرات فردية وموسمية إلى ثقافة مستدامة يشارك فيها مختلف أفراد المجتمع.

شهدت الفعالية إنجازاً بارزاً تمثل في تسجيل إنجاز فريق «شكراً لعطائك التطوعي» في موسوعة غينيس العربية للأرقام القياسية، تقديراً لإسهاماته التطوعية، وما حققه من أثر امتد إلى تكريم 12 ألف أسرة في مختلف إمارات الدولة.

وأكدت سعادة الدكتورة عائشة الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي العضو الفخري لفريق "شكراً لعطائك التطوعي"، أن الاختفاء بـ"يوم التطوع العربي" يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع العربي، وإبراز النماذج التي أسهمت في صناعة أثر إيجابي من خلال مبادراتها ومشاركاتها المجتمعية، بما يعزز حضور العمل التطوعي بوصفه قيمة وسلوكا وممارسة مستدامة.