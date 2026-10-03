كهرباء الشارقة تنتهي من صيانة 138 محطة وتعتمد 367 مخططاً تطويرياً

الشارقة في 3 أكتوبر/وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ خطة أعمال الصيانة الدورية لـ 138 محطة جهد 33 ك.ف خلال النصف الأول من العام الجاري فيما انتهت من مراجعة واعتماد 367 مخططاً هندسياً لمشاريع المحطات الجديدة وتطوير الشبكات وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، وإنجاز 25 دراسة فنية للمستهلكين الجدد و9 دراسات لشبكة نقل الطاقة الكهربائية.

وأكد المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة محطات نقل الطاقة، بما يواكب أفضل الممارسات في مجالات التشغيل والصيانة.

ونوه إلى أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير محطات نقل وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات، وتوفير الخدمات بجودة عالية، ومراجعة التمديدات، وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأوضح أن برنامج الصيانة يشمل محطات نقل الطاقة ومحولات التوزيع المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية، وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها، للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وقال المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة، إن خطة الهيئة تشمل صيانة 218 محطة لنقل وتوزيع الطاقة، موضحا أنه تم إنجاز جزء مهم من الخطة، واستمرار العمل لاستكمال بقية المحطات وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة لضمان استمرارية الخدمة للمشتركين.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية التي تعمل على مراقبة الشبكة الكهربائية لإمارة الشارقة، وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة، ومراجعة وتنفيذ برامج الصيانة، وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية.