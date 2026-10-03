شرطة الشارقة تحتفي بكبار السن عبر مبادرة "كبارنا بركة"

الشارقة في 3 أكتوبر/وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة الشّارقة مبادرة "كبارنا بركة" تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن وذلك خلال زيارة إلى دار رعاية المسنّين التّابعة لدائرة الخدمات الاجتماعيّة في الشّارقة تقديرًا لكبار السن وتعزيزًا للتواصل معهم وترسيخًا لقيم الوفاء والتّراحم والتّلاحم المجتمعي.

وأشادت الشّيخة نورة حميد القاسمي نائب مدير دار رعاية المسنّين بحضور العميد الدّكتور جاسم بن هده نائب المدير العام للعمليّات والدّعم الأمني بشرطة الشارقة وعدد من الضّباط والمسؤولين بمبادرة "كبارنا بركة" مؤكدةً أن مثل هذه الزيارات تترك أثرًا إيجابيًّا في نفوس كبار السنّ وتسهم في تعزيز شعورهم بالتّواصل والمشاركة.

وأشادت بتعاون شرطة الشّارقة وحرصها على تنفيذ مبادرات نوعيّة تُدخل البهجة إلى نفوسهم وتعكس روح التّرابط والتّكافل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وأكّد العميد الدّكتور جاسم بن هده أن المبادرة تجسّد حرص شرطة الشّارقة على دعم الجهود المجتمعيّة الموجّهة لكبار السّنّ، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تلبّي احتياجاتهم وتسهم في إسعادهم والارتقاء بجودة حياتهم.

تضمّنت المبادرة جولة داخل دار رعاية المسنيّن ولقاء كبار السنّ والاطمئنان عليهم إلى جانب عدد من الفقرات التّراثيّة والأنشطة المجتمعيّة التي أضفت أجواءً من البهجة والتّفاعل علاوة على تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح الفعالية تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تحقيق أهداف المبادرة.