جناح الإمارات يستعرض القدرات الوطنية في الصناعات الدفاعية والفضاء بـ"معرض مراكش للطيران 2026"

أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ يستعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة لدولة الإمارات، وذلك خلال "معرض مراكش للطيران 2026"، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري في قاعدة القوات الملكية الجوية المغربية في مراكش، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب.

يقام الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن ضمن برنامج مشاركاته في المعارض الدفاعية والمتخصصة الدولية، الذي يشرف مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على تنفيذه، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، بهدف دعم شركات الصناعات الدفاعية وصناعات الطيران الوطنية في الوصول إلى الأسواق وبناء الشراكات مع الجهات والمؤسسات الدولية.

وتتولى مجموعة أدنيك تنظيم وإدارة الجناح في المعرض، مستفيدة من خبراتها في تنظيم المشاركات الوطنية في المعارض الدولية المتخصصة.

يجمع الجناح الوطني كلاً من مجموعة إيدج(EDGE Group) ، وجنيريشن 5 القابضة (Generation 5 Holding) ، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group)، وريسورس إندستريز (Resource Industries)، ومجلة "الجندي"، و"درع الوطن"، ضمن منصة وطنية موحدة تتيح للجهات والشركات المشاركة التواصل مع المشترين الدوليين، وقادة القطاع، وممثلي الحكومات، والوفود العسكرية.

ويشهد المعرض حضوراً بارزاً لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي في إطار استراتيجيته الرامية لتمكين القطاع الدفاعي بالدولة وتوسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الصناعي.

وتستعرض الشركات المنضوية تحت الجناح قدراتها في مجالات الأنظمة الدفاعية، والطيران، والمنصات ذاتية التشغيل، والتقنيات المتقدمة، بما يعكس الحضور المتنامي لدولة الإمارات ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية العالمية.

ويسهم الجناح، خلال حضوره الفاعل في عدد من المعارض الدولية المتخصصة خلال هذا العام، في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومؤتمر الدفاع الدولي، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، ويوفر منصة تتيح لقادة القطاع التواصل، وتوظيف أحدث التقنيات، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون.

وطوال أيام "معرض مراكش للطيران 2026"، يتيح الجناح الوطني لدولة الإمارات للزوار فرصة الاطلاع على القدرات المعروضة والتواصل مع الجهات الوطنية المشاركة.

يُقام "معرض مراكش للطيران" كل عامين وتطور منذ انطلاقه في عام 2008 ليصبح الحدث الأبرز في المغرب لقطاع الطيران والفضاء، مستقطباً أكثر من 250 وفداً مدنياً وعسكرياً رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.