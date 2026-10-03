راشد الملا يتصدر بطولة العالم للدراجات المائية بعد تألقه في جائزة شنغهاي الكبرى

شنغهاي في 3 أكتوبر/ وام/ تصدر راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية، بعدما حصد العلامة الكاملة برصيد 50 نقطة في جائزة شنغهاي الكبرى بالصين، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لموسم 2026، ليعزز حظوظه مبكراً في المنافسة على اللقب العالمي.

قدم (الملا) أداءً لافتاً على مدار منافسات الجولة، مؤكداً حضوره القوي في الفئة التي رسخ خلالها مكانته بين أبرز أبطال العالم خلال السنوات الماضية، ليضع نفسه في موقع مثالي قبل الجولة الختامية للموسم.

استهل بطل فريق أبوظبي مشواره في شنغهاي بأفضل صورة، بعدما تصدر منافسات التأهل، قبل أن يفرض تفوقه في الجولة الأولى «موتو 1» بعرض استعراضي مميز تضمن سلسلة من الحركات الفنية والقفزات الخلفية المتتالية، لينال 227 نقطة من لجنة التحكيم ويحصد 25 نقطة كاملة في الترتيب العام.

وواصل الملا تألقه في اليوم الختامي، مقدماً عرضاً اتسم بالدقة والمهارة العالية والتنوع في الأداء، ليضيف 25 نقطة جديدة، ويرفع رصيده إلى 50 نقطة، منفرداً بصدارة الترتيب العام لبطولة العالم.

وأكد الملا أن تصدره البطولة يمثل حافزاً كبيراً قبل الجولة الختامية، مشيراً إلى أن تركيزه سينصب على مواصلة العمل بالمستوى نفسه حتى نهاية الموسم، من أجل استعادة لقب بطولة العالم.

وثمّن الدعم الذي يحظى به من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، معرباً عن تقديره لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري على ما يقدمونه من دعم ومساندة والذي كان أحد أبرز عوامل تحقيق النتائج المتميزة وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل العالمية.

يملك (الملا) سجلاً حافلاً بالإنجازات في بطولة العالم للحركات الاستعراضية، بعدما توج باللقب أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2024، فيما حل وصيفاً للبطل الإيطالي روبرتو مارياني في موسم 2025، ليخوض الموسم الحالي بطموح إحراز لقبه العالمي السابع.

وتكتسب نتيجة شنغهاي أهمية كبرى في سباق المنافسة على اللقب، بعدما شهدت روزنامة بطولة العالم 2026 إلغاء جولتي الدوحة وجدة، لتقتصر البطولة على جولتي شنغهاي وأولبيا، وهو ما يمنح كل نقطة تأثيراً مباشراً في تحديد هوية بطل العالم.

ويتطلع الملا إلى الحفاظ على صدارته خلال الجولة الثانية والختامية، التي تستضيفها مدينة أولبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري حيث يُحسم لقب بطولة العالم لموسم 2026.