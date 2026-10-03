دفاع مدني دبي يعزز إجراءات السلامة والوقاية بالمدارس بتوعية 600 ألف مستفيد

دبي في 3 أكتوبر/وام/ اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي مبادرة «أماننا.. من أمان مدرستنا»، التي استهدفت توعية أكثر من 600 ألف مستفيد من الطلبة والكوادر التعليمية والفنية والإدارية وأولياء الأمور بسبل السلامة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقاية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والحرائق في البيئة المدرسية.

جمعت المبادرة - التي أطلقت بالتزامن مع العودة إلى المدارس- بين برامج التوعية الميدانية والحلول الرقمية، وشملت حملة للرسائل النصية التوعوية وروابط مباشرة لمقاطع فيديو وإرشادات حول التصرف السليم عند وقوع حريق في المدرسة أو الحافلة المدرسية، وسبل الوقاية من مسببات الحرائق، وإجراءات الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ.

وتكاملت الحملة الرقمية مع برامج التوعية الميدانية التي نفذتها فرق الدفاع المدني في المدارس، للتعريف بأبرز المخاطر المرتبطة بالبيئة المدرسية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل معها وفق إجراءات السلامة والوقاية المعتمدة.

وأكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن سلامة الطلبة والمجتمع المدرسي تمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة المجتمعية في دبي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الوعي الوقائي منذ المراحل التعليمية المبكرة يسهم في بناء أجيال أكثر إدراكا لمسؤوليتها تجاه سلامتها وسلامة الآخرين.

وقال إن المبادرة تسعى إلى ترسيخ مفاهيم السلامة باعتبارها سلوكا يوميا ومسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وأضاف أنه سيتم ضمن جهود استدامة الأثر التوعوي للمبادرة، تعميم رمز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاص بها على مدارس دبي طوال العام الدراسي 2026-2027، بما يتيح الوصول المستمر إلى المواد والمقاطع التوعوية والإرشادية.

تشمل المبادرة 280 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف مناطق دبي، منها 53 مدرسة حكومية و227 مدرسة خاصة، في إطار جهود الدفاع المدني لتعزيز الوقاية الاستباقية وبناء مجتمع أكثر وعيا وجاهزية.